Izjava Aleksandre Prijović izazvala kaos u Srbiji. Društvene mreže gore, ona kaže: 'Izvučeno je iz konteksta'

Nakon što je pjevačica Aleksandra Prijović najavila i peti koncert u zagrebačkoj Areni ovog prosinca i postala pravi regionalni fenomen, jedna je njezina izjava izazvala veliku buru na društvenim mrežama.

Prijović je u intervjuu za hrvatske medije komentirala činjenica da se uz njezino ime stavlja epitet "srpska pjevačica". Ona se, kaže, vidi kao pjevačica svih, odnosno da ne voli reći da je bilo čija.

"Odgajana sam tako da u koju god državu da odem, najvažnije je kakav je netko čovjek. Svaka država je za mene posebna - u Bosni volim slušati sevdah, kad sam u Hrvatskoj pustim Olivera Dragojevića, u Zagrebu imam omiljeni restoran u koji volim otići. S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj je nekako… ja sam odrasla ovdje. Mislim da su ljudi koji to znaju ponosni na mene. Pogotovo oni koji su sa mnom išli u školu i družili se. Kad negdje pročitam ‘srpska pjevačica' - ja bih to izbacila. Ne volim reći da sam bilo čija – ja sam pjevačica svih i volim sve", izjavila je za hrvatski Story, prenosi Nova.rs.

Zbog reakcija na društvenim mrežama, Prijović se oglasila na svom Instagramu i poručila da je njezina izjava izvučena iz konteksta.

"Iako nikad ne demantiram novinske natpise, u ovom slučaju imam veliku potrebu vam se obratiti vezano za tekst koji je jučer izašao, gdje se navodi da se ne želim deklarirati kao srpska pjevačica. Svi vrlo dobro znaju da sam ja Srpkinja koja je odrasla u Hrvatskoj. Moja obitelj vuče porijeklo iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i mnoge obitelji na našim prostorima", započela je.

"Izjava koju sam ja dala je potpuno izvučena iz konteksta, a možda s moje strane loše iskomunicirana jer sam željela reći da sam netko tko se osjeća kao kod kuće u svim ovim republikama. Glazba nas treba spajati, a ne razdvajati. Žao mi je što je poruka zajedništva i ljubavi prenesena loše. Nikada se ne odričem svog. Znam da ćete me razumjeti", napisala je.

Inače, Prijović se zadnjih dana naveliko spominje u hrvatskim medijima, a o njoj bruje društvene mreže nakon što je rasprodala četiri Arene i najavila rekordu petu. Ulaznice za koncerte u prosincu su planule za čas što je potvrdilo da ju Hrvati itekako vole slušati. Do sada je objavila tri albuma, a onaj posljednji je srušio sve rekorde slušanosti.

U razgovoru za RTL Danas priznala je da je izuzetno ponosna na uspjeh koji je postigla. Vjerovala je da će se prva Arena rasprodati, a sve što se nakon toga dogodilo joj je nevjerojatno.

"S obzirom na to da znam da me publika u Hrvatskoj puno voli, bila sam sigurna za prvu rasprodaju. Kada je Zagreb u pitanju i generalno Hrvatska, ne postoji mjesto iz kojeg nisam dobila poruku. To je meni najfascinantnije", istaknula je.

Osvrnula se i na kritike i one koji ne odobravaju njezine koncerte u Zagrebu.

"Nismo svi isti, razumijem ljude koji nešto ne odobravaju ili ne vole. Ali ne razumijem da netko ne može reći: 'Bravo! I neka je sa srećom' To je jedino ono što zamjeram. Oni koji vole to i slušaju, oni znaju i to je meni sasvim dovoljno. Onaj tko ne voli, ni ne treba slušati", istaknula je i dodala da nikoga ne može natjerati da ju voli.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović u intervjuu za RTL: 'Razumijem da nismo svi isti i da netko nešto ne voli, ali ne i to da ne mogu reći bravo! To zamjeram'