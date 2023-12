Izraelci očajnički žele Hamasovog vođu, ali i zarobljene taoce. Bombardiranje se nastavlja

Izraelska vojska nastavila je bombardirati Pojas Gaze i napala oko 450 meta s kopna, s mora i zraka, objavila je vojska u petak kada se očekuje novi sastanak Vijeća sigurnosti na poziv glavnog tajnika UN-a zbog katastrofalnog stanja u enklavi.

Vojnici su uništavali tunele, naoružanje i terorističku infrastrukturu.

U južnom gradu Khan Junisu, koji se smatra uporištem Hamasa pod zapovjedništvom Jahje al-Sinvare, militanti su pogođeni preciznim udarima iz zraka koji su trajali dva sata, priopćila je vojska.

Pitanje je vremena kada ćemo pronaći al-Sinvaru, rekao je premijer Benjamin Netanyahu u srijedu navečer kada su vojnici okružili al-Sinvarovu kuću.

Sumnja se da se al-Sinvar i drugi čelnici Hamasa skrivaju u mreži tunela pod Gazom, a vjeruje se da ondje Hamas drži i većinu od 138 talaca.

Al-Sinvar, zajedno s Mohamedom Deifom, zapovjednik je oružanog krila Hamasa i smatra se organizatorom masakra u Izraelu 7. listopada kada je ubijeno oko 1200 Izraelaca, a 240 ih je oteto i odvedeno u Gazu.

Izraelski vojnik taoc poginuo u napadima - Hamas

Oružano krilo Hamasa objavilo je u petak da je odbijen pokušaj izraelskih specijalnih snaga da oslobode taoce u Pojasu Gaze, pri čemu je poginuo zarobljeni izraelski vojnik Sa'ar Baruch (25).

Izraelska vojska, koja je krajem listopada oslobodila zarobljenog vojnika u Gazi i vodi ofenzivu u Gazi koja ima za cilj i vratiti preostalih 138 taoca, nije komentirala navode Hamasa.

Na Telegramu Brigada Al Kasam, vojnog krila Hamasa, navodi se da su njihovi borci otkrili postrojbu izraelskih specijalnih snaga u pokušaju spašavanja i napali je, ubivši i ranivši nekoliko vojnika.

Navedeno je i mjesto sukoba.

Na popisu talaca koji je objavio Izrael naveden je Sahar Baruch, student star 24 godine otet iz svog stana tijekom smrtonosnog napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada.

Izraelska snage ubile petero Palestinaca na Zapadnoj obali - ministarstvo

Izraelska snage ubile su petero Palestinaca tijekom racije kod Tubasa, gradića na okupiranoj Zapadnoj obali, objavilo je palestinsko ministarstvo zdravstva.

Izraelski vojni glasnogovornik rekao je da se ti navodi provjeravaju.

Zapadnu obalu pogađa val nasilja paralelno s izraelskim ratom protiv militanata Hamasa u Gazi, drugom teritoriju koji Palestinci žele za svoju buduću državu.

Biden od Netanyahua traži da se zaštite civili u Gazi

Američki predsjednik Joe Biden u četvrtak je u telefonskom razgovoru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom rekao da je ključno zaštititi civile i odvojiti stanovništvo od Hamasa, što uključuje i koridore koji bi ljudima omogućili sigurno povlačenje iz područja definirana kao ratnih zona.

"Mnogo veća pomoć hitno je potrebna", rekao je Biden, a njegov državni tajnik Antony Blinken upozorio je da i dalje postoji jaz između namjera Izraela da zaštiti civile i stvarnih rezultata u Gazi.

Izraelska vojska je u četvrtak u borbama protiv militanata Hamasa u najvećim gradovima Pojasa Gaze ostavila za sobom još stotine mrtvih Palestinaca, a gotovo dva milijuna raseljenih stanovnika Gaze traži sigurno utočište usred kritične nestašice hrane i skloništa.

Vijeće sigurnosti UN-a u petak o Gazi

Vijeće sigurnosti (VS) UN-a treba u petak raspravljati o "katastrofalnom stanju u Pojasu Gaze" i "pozivu na prekid vatre", no ishod je neizvjestan u kontekstu napetih diplomatskih odnosa među stalnim članicama VS.

Sastanak je sazvao glavni tajnik UN-a u srijedu u pismu Vijeću pozivajući se na članak 99. Povelje UN-a, prvi put otkako je preuzeo dužnost 2017. koji omogućuje glavnom tajniku da skrene pozornost Vijeća sigurnosti na "bilo koje pitanje koje, po njegovu mišljenju, može ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti".

