incident u bangkoku 'Ja sam ovdje gazda i imam prednost prolaza' : Ljutiti slon vozaču prevrnuo kamionet

Iz šume u blizini Bangkoka na Tajlandu u subotu navečer jedan je slon odlučio otići u šetnju. Izašao je na cestu - kad tamo automobili. A oni smetaju. I ne bi on vjerojatno reagirao da su se oni zaustavili kad su ga vidjeli i pustili ga da prođe. Mnogi jesu stali, ali jedan nije. Vozač bijelog kamioneta odbio je čekati da slon pređe cestu. A njega je to momentalno razbjesnilo. Odlučio je stoga zaustaviti promet na cesti i pokazati tko je glavni. Došao je do njegovog vozila i prevrnuo ga. Pogledajte fotografije slona kako kažnjava vozača koji je očito mislio da će lišo proći...