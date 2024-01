'Jemen je zemlja razvaljena od ratova': Pavle Kalinić o novom sukobu na Bliskom istoku

Što sukob SAD-a, Velike Britanije i Jemena znači za cijeli svijet i hoće li se u Hrvatskoj osjetiti posljedice u razgovoru sa stručnjakom za sigurnost, Pavlom Kalinićem otkrio je RTL-ov reporter Borko Brunović.

Vidjeli smo noćas napad koalicijskih snaga na čelu sa SAD-om na Jemen i hutiste. Zašto je do toga došlo u ovom trenutku i što se može očekivati od ovog napada?

"Pa to je bilo za očekivati, s obzirom na to da se sve zakuhalo nakon napada Hamasa na Izrael, ali to je proces koji traje već desetljećima. Bilo je za očekivati zato što kroz Crveno more prolazi praktički 15 posto trgovačkog prometa. SAD i Engleska osjetili su se ugroženi jer to je promet koji ide za Europu, to je promet Azije i Europe. Jemen je zemlja koja je već razvaljena od ratova, Saudijska Arabija godinama tu bombardira, tako da su ti ljudi školovani za to i imaju ratnog iskustva, tako da će tu biti dosta velikih problema ako se SAD i Velika Britanija odluče uključiti u kopnenu priču, jer znamo kako je to izgledalo u Afganistanu".

Kakav odgovor se očekuje od Irana, oni su povezani s hutistima?

"Očekujem da će Iran ostati što dulje van priče. Iran pokušava, otkako je Trump raskinuo dogovor o neširenju nuklearnog oružja i pojačao sankcije Iranu, učiniti sve u svojoj moći da pojača obogaćivanje urana ne bi li uspio doći do nuklearne bombe. Po nekim pretpostavkama, možda se već dogodilo ili će se uskoro dogoditi da oni imaju dovoljno materijala za nekoliko nuklearnih projektila, a to je važno za njihov geostrateški položaj. Izrael je do sada bio jedina zemlja u tom dijelu svijeta koja ima nuklearno oružje, iako to nikada nisu priznali".

Mnogi će se pitati zašto toliko govorimo o ratu koji se odvija nekoliko tisuća kilometara od Europe, no zašto su Crveno more i Sueski kanal bitni za Europu i trgovinu cijelog svijeta?

"Razlog je jednostavan, tim putem prometuje 15 posto trgovine Europe i Azije. Ako se ide zaobilaznim putem preko Afrike, to je dodatnih 8 tisuća kilometara, a to su dodatni troškovi. Inflacija je u Europi i u SAD-u, pogledajte kakva je situacija u Njemačkoj, koje su tamo demonstracije. Pad je standarda, a čim je Njemačka prehlađena, mi u Hrvatskoj umiremo od upale pluća".

Ako se nastavi sukob na Crvenom moru, možemo li očekivati kolaps ekonomije?

"Pronaći će se alternativni pravci, no sigurno će se snabdijevanje usporiti i cijene će zasigurno rasti".