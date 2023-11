Jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadiupozorio je u subotu da će arapsko kraljevstvo učiniti "sve što je potrebno" da zaustavi raseljavanje Palestinaca u jeku rata Izraela i Hamasa u Gazi.

"Nikad nećemo dopustiti da se to dogodi. Osim što bi to bio ratni zločin, to bi bila i izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Učinit ćemo sve što je potrebno da to zaustavimo", rekao je Safadi na sigurnosnom samitu IISS Manama Dialogue u Bahreinu.

Rat Izraela i Hamasa ponovno je probudio dugogodišnje strahove u Jordanu, domu velike populacije palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka.

Strahuju da bi Izrael mogao masovno protjerati Palestince s okupirane Zapadne obale, gdje su napadi izraelskih doseljenika na palestinske stanovnike porasli od napada Hamasa 7. listopada.

"Ovaj rat nas ne vodi nigdje nego prema još više sukoba, više patnje i prijetnji širenja u regionalne ratove", rekao je Safadi.

