SVAKA ČAST Kakav heroj! Policajac spasio građanina iz poplavljenog auta. Reakcija koju je napravio oduševit će vas

Policajac spasio zarobljenog vozača koji je zapeo na parkiralištu New Jerseyju. Unatoč upozorenju policije New Jerseyja, neki vozači nisu ozbiljno shvatili poplavu i oglušili se na upozorenje da ne voze u poplavljene ceste i oko barikada. Oluja je natopila New York, ali izazvala i nestanak električne energije u Sjevernoj Karolini, Virginiji, Pennsylvaniji i New Jerseyju. Ovi jaki pljuskovi posljedica su ostataka tropske oluje Ophelia.