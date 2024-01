Kakav šok za Barbie! Objavljene nominacije za Oscara, pogledajte tko je u kojoj kategoriji nominiran

Objavljene su nominacije za 96. dodjelu Oscara. I kao što se očekivalo, film Oppenheimer Christophera Nolana dobio je najviše nominacija, ukupno njih 13.

Slijedi ga film Poor Things s Emmom Stone i 11 nominacija, a Killers of the Flower Moon dobio je 10 nominacija. Ljetni blockbuster Barbie zaradio je osam nominacija.

Ovo su nominirani u nekim kategorijama:

Nominirani za najbolji film:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Nominirani za najbolju glavnu mušku ulogu:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright, (American Fiction)

Nominirane za najbolju glavnu žensku ulogu:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Nominirani za najboljeg sporednog glumca:

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

Nominirane za najbolju sporednu glumicu:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Nominirani za najboljeg redatelja:

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Nominirani za najbolji strani film:

The Teachers’ Lounge, Njemačka

Io Capitano, Italija

Perfect Days, Japan

Society of the Snow, Španjolska

The Zone of Interest, Velika Britanija

Iako je Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti filmu "Barbie" odala priznanje višestrukim nominacijama za nagradu Oscar, redateljica filma Greta Gerwig za zlatni kipić nije nominiranima, čime se nastavlja polemika koja se razvila kada ista nije bila nominirana za nagradu BAFTA.

Isto tako, ni glavna zvijezda tog filma, Margot Robbie koja je utjelovila Barbie nije dobila ni nominaciju za najbolju glavnu žensku ulogu.