Kao Kevin iz 'Sam u kući': Caspera (6) bez pratnje ukrcali na pogrešan let

Šestogodišnji dječak Casper koji je sam letio iz Philadelphije u Fort Myers "pogrešno je ukrcan" na let za Orlando 21. prosinca, rekao je u četvrtak glasnogovornik Spirit Airlinesa. Glasnogovornik je rekao da je dječak uvijek bio pod nadzorom člana Spirit tima te da je dječakova obitelj kontaktirana čim su otkrili pogrešku i da provode internu istragu.

Dječakova baka Maria Ramos izjavila je za TV postaju WINK-TV na jugozapadu Floride da je dječak prvi put u zrakoplovu. "Rekli su mi: 'Ne, on nije na ovom letu. Propustio je let'", rekla je Ramos za televizijsku postaju. "Rekla sam: 'Ne, nije mogao propustiti let jer imam njegovu kartu'."

Ramos je rekla da je utrčala u avion i pitala stjuardesu gdje joj je unuk. Ispričala je da joj je stjuardesa rekla da nema djece na letu. Spirit Airlines ponudio je nadoknadu za dječakov let od Fort Meyersa do Orlanda, ali Ramos je za WINK-TV rekla da želi objašnjenje kako je njezin unuk završio u Orlandu.

