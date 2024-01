Prava drama odvijala se u srijedu ujutro na Senjaku, elitnom dijelu Beograda kada su agenti BIA-e (Bezbednosno-informativna agencija) ušli su u kuću Nikole Sandulovića, predsjednika Republikanske stranke, te ga odveli na ispitivanje.

Slobodna Dalmacija doznaje od Klare Sandulović, kćeri istaknutog oporbenjaka, da su ga pronašli na VMA, bolničkom centru u Beogradu, gdje je bio hospitaliziran, na Jedinici intenzivnog liječenja.

Prema posljednjim informacijama od obitelji i bliskih suradnika, Nikola Sandulović u četvrtak popodne vraćen je kući u lošem stanju. Navodno je paraliziran, ima brojne tragove i ozljede koje sugeriraju nedavno premlaćivanje, doznaje se od Klare Sandulović.

"Jučer je njegova supruga našla otključana vrata kuće, a mog oca nigdje… Odmah je otišla na policiju prijaviti nestanak, a tamo su joj samo rekli ‘ne brinite, gospođo, na sigurnom je, vratit će se…‘. To je bio prvi znak da nešto nije u redu, da je pošlo po zlu, a najgore je tek doznala jutros", od devet sati čeka na VMA, jer je doznala da je u bolnici, ali nitko joj ne daje nikakve informacije, tek da je ‘pod zaštitom vojne službe‘ i da joj informacije može dati samo ‘liječnik od povjerenja‘…

Navodno je nepokretan, sve se čini kao da je opet otrovan vojnim nervnim otrovom - uznemirena je rekla Klara Sandulović, kći predsjednika srpske Republikanske stranke, koja je zbog cijele situacije hitno napustila Split, gdje je došla proslaviti Božić i Novu Godinu s obitelji, kako bi se vratila u Beograd pomoći ocu.

Ovo nije prvi put da je Nikola Sandulović na granici života i smrti. Već je jednom otrovan, prije dvije godine, dok je dva pokušaja ubojstva eksplozivom preživio.

Jednom je bačena bomba u dvorište njegove kuće na Senjaku, dok je drugi put, početkom 2010. godine, postavljena eksplozivna naprava pod njegov džip. U detonaciji je Sandulović teže ozlijeđen, a njegova tri suputnika lakše.

Sandulović je nekad bio bliski suradnik te jedno vrijeme i šef osiguranja bivšeg srpskog premijera Zorana Đinđića, za čije ubojstvo su osuđeni Miloš Simović i Sretko Kalinić. "Zanimljivo je kako su ga uhitili dan nakon što je položio vijenac i izrazio sućut albanskim žrtvama, civilima. Nitko nam ništa ne govori, nema nikakvog objašnjenja niti zašto je uhićen niti o njegovom zdravstvenom stanju. Ovo je jedna tortura, eto pod kakvim uvjetima mi živimo, praktički nema dana da ne bude nekakvih prijetnji, a evo, pokušaji ubojstva isto su redoviti", izjavila je Klara Sandulović.

Sada se javila s najnovijim informacijama, donosi Slobodna Dalmacija: "Stigli smo iz Niša, gdje je tata trebao biti prebačen na saslušanje. Ali to se nije dogodilo jer su liječnici iz zatvorske bolnice inzistirali da on nije u stanju biti transferiran bilo gdje. Tužitelj je inzistirao da mu se produži pritvor na 30 dana, što je i napravljeno. To je zločin protiv ljudskih prava, orkestiran i naručen osobno od strane Vučića. Oni su ga odlučili ubiti."