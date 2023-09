Kim Jong Un iskrcao se s vlaka u Rusiju, dočekali ga crvenim tepihom i limenom glazbom

Kim Jong Un, najviši čelnik Demokratske Narodne Republike Koreje (DNRK), stigao je u utorak u ruski Primorski kraj, javljaju ruski mediji. Stigao je vlakom i s njega sišao na crveni tepih.

Dočekala ga je garda te su ga pozdravili zvucima limene glazbe. U delegaciji koja je dočekala sjevernokorejskog diktatora bio je i Aleksander Kozlov, ministar prirodnih resursa i ekologije Rusije te guverner Primorskog kraja, Oleg Kožemjako.

U razgovoru s medijima nakon Kimovog odlaska, guverner Kožemjako rekao je da se veseli daljoj suradnji između Primorskog kraja i DNRK-a, donosi Reuters.

"Sastali smo se s Kim Jong Unom ovdje prije četiri godine. Radujemo se pokretanju zajedničkih projekata za razvoj turizma i poljoprivrede s DNRK-om. Nema sumnje da će naš razgovor biti općenito o izgradnji, tako da će naša lokalna komisija pažljivo proučiti načine kako da se to ostvari… Također se nadamo da će Kimov posjet Rusiji signalizirati da ćemo održavati razmjene ne samo na razini šefova država i na razini odbora, nego što je još važnije, u trgovinskim i gospodarskim odnosima budući da su dvije strane uvijek održavale prijateljske trgovinske i gospodarske veze. Predložili smo nekoliko programa suradnje ove godine i nastavit ćemo to činiti dok god je to moguće. Naravno, nakon što zdravstvene vlasti DNRK konačno ukinu mjere kontrole, bit će bilateralnih posjeta, uključujući izaslanstvo iz Primorskog kraja u DNRK ," on je dodao.

Očekuje se da će se Kim sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Vladivostoku u srijedu, posljednjeg dana Istočnog gospodarskog foruma.

Ovo je prvi inozemni posjet čelnika DNRK u posljednje četiri godine. On je 2019. posjetio i Vladivostok gdje se sastao s Putinom.

Kimov privatni vlak krenuo je iz glavnog grada Pyongyanga u nedjelju poslijepodne.

Amerikanci smatraju da će tema njegova susreta s Putinom biti i potpisivanje sporazuma kojim bi Sjeverna Koreja isporučila Rusiji oružje za rat u Ukraini.

Analitičari smatraju da je sastav njegove delegacija jasan znak da će susret biti usmjeren na suradnju na području vojne industrije i na sigurnosna pitanja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak da su odnosi između Moskve i Pekinga dosegnuli "povijesnu razinu bez presedana", prenose ruske državne agencije.

Putin, koji se sastao s kineskim zamjenikom predsjednika Zhang Guoqingom na marginama Istočnog ekonomskog foruma, rekao je da on i kineski predsjednik Xi Jinping imaju "prijateljske osobne i poslovne odnose", izvijestio je TASS.

Rusiju i Sjevernu Koreju ne zanimaju izjave Sjedinjenih Država, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskim agencijama u utorak komentirajući upozorenja Washingtona o prodaji sjevernokorejskog oružja Rusiji.

"Kao što znate, u odnosima s našim susjedima, uključujući Sjevernu Koreju, nama su važni interesi naših dviju zemalja, a ne upozorenja iz Washingtona", rekao je Peskov, kako prenose ruske agencije.