Kim Jong Un oduševljen pozivom, ali i prijemom kod Putina: Obećao mu pomoć u ratu protiv Ukrajine

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un obećao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pomoć u ratu Rusije protiv Ukrajine, izvijestili su mediji nakon njegova sastanka s Putinom u modernom ruskom svemirskom postrojenju Vostočni u srijedu. Rusija je ustala kako bi zaštitila svoj suverenitet i sigurnost, rekao je Kim na sastanku s Putinom, prenosi novinska agencija Interfax. "Uvijek smo podržavali i podržavat ćemo sve Putinove odluke i odluke ruske vlade. Nadam se da ćemo uvijek biti zajedno u borbi protiv imperijalizma i u izgradnji suverene države." Sastanak Putina i Kima prvi je posjet sjevernokorejskog moćnika Rusiji u četiri godine. Osim pitanja raketne tehnologije, prema promatračima, na dnevnom redu sastanka su i isporuke oružja i streljiva iz Sjeverne Koreje Rusiji. Samit čelnika dviju zemalja, koje su postale sve više međunarodno izolirane, pozorno prate Washington i saveznici, koji vjeruju da bi mogli dogovoriti trgovinu oružjem i obrambenom tehnologijom. Američki i južnokorejski dužnosnici izrazili su zabrinutost da će Kim razgovarati o opskrbi oružjem i streljivom Rusije, koja je potrošila ogromne zalihe u više od 18 mjeseci rata u Ukrajini. Moskva i Pjongjang su demantirali takve namjere. Sjeverna Koreja na dan susreta ispalila je dva balistička projektila. Odabir sastanka na kozmodromu Vostočni - simbolu ambicija Rusije kao svemirske sile - važan je, jer Sjeverna Koreja dva puta nije uspjela lansirati izviđačke satelite u zadnja četiri mjeseca. Putin je u srijedu najavio da će Rusija pomoći Sjevernoj Koreji u izgradnji satelita, a na pitanje hoće li on i Kim Jong Un razgovarati o opskrbi oružjem, odgovorio je da će dvojica čelnika razgovarati o svim pitanjima. Na pitanje novinara hoće li Rusija pomoći Kimu u izgradnji satelita, Putin je odgovorio: "Zato smo i došli ovdje. Čelnik DNRK pokazuje veliki interes za raketno inženjerstvo, oni također pokušavaju razviti svemirski program." Nekoliko sati prije očekivanog summita, Sjeverna Koreja lansirala je dvije balističke rakete kratkog dometa iz područja u blizini glavnog grada Pjongjanga u more kraj svoje istočne obale, objavile su južnokorejska vojska i japanska vlada. To je prvo takvo lansiranje dok je Kim u inozemstvu, rekli su analitičari, koji je putovao izvan zemlje samo sedam puta u svojih 12 godina na vlasti, sve 2018. i 2019. Također je dva puta nakratko prešao međukorejsku granicu.