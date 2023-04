Kina kaže da je američki razarač upao u njihove vode pa su ga protjerali. SAD: 'Laž'. Nije prvi put

Nakon drame u zračnom prostoru s ruskim avionom i američkim dronom, SAD nastavlja voditi vlastite bitke, bile one izmišljene ili ne. Naime, upravo je SAD lažima nazvao navode da je njihov razarač protjeran iz kineskih voda.

Kako javlja The Guardian, Kina je navela da je američki brod ilegalno ušao u Južno kinesko more pa su ga morali protjerati s teritorija, no SAD ističe kako na tom području provode rutinske operacije. Negiraju da je njihov razarač protjeran s tog teritorija.

"SAD će letjeti, ploviti i operirati gdje god joj internacionalni zakoni dopuštaju", priopćila je Sedma američka mornarica.

Inače, slična situacija dogodila se na ovom području i u srpnju prošle godine kada su Kinezi također rekli da je američki razarač protjeran. Sve je i tada demantirala američka vojska.