Influencer kandididat za predsjednika Crne Gore, ima svoj YouTube kanal 'Pijani električar'

Crnogorskom influenceru i komičaru Jovanu Raduloviću Jodžiru Državna izborna komisija Crne Gore potvrdila je kandidaturu za predsjednika Crne Gore u petak, 3. ožujka. Kako su napisali, predložila ga je grupa birača "Jodžir do pobjede" te je stekao uvjete za predlaganje svog kandidata u prošireni sastav organa za provođenje izbora.

Potpise za predsjedničku kandidaturu predao je Državnoj izbornoj komisiji Crne Gore u nedjelju, 26. veljače, prenosi Radiosarajevo.ba. Na društvenim mrežama objavljuje videa u kojima priča viceve, komentira na komičan način te dijeli trenutke iz osobnog života, napisali su crnogorski mediji.

Trenutno na svom Facebook profilu ima više od 138.000 pratitelja, na Instagramu oko 241.000 pratitelja, a na TikToku preko 80.000. Također ima i svoj YouTube kanal "Pijani električar" na kojemu ga prati više od 32.000 korisnika. Spontano je došao na ideju kandidiranja za predsjednika. Smatra kako je državi potrebno osvježenje, a upravo on bi joj ga mogao pružiti.

"Vrlo su mi smiješni ovi koji se žele kandidirati,, nekako su mi smotani, da ne kažem nešto drugo. Pa rekoh, ajde da i ja probam. To je neka ljubav, kao i sve u životu dogodilo se spontano. To je ljubav prema državi. Želim neko osvježenje države, ljudi su tmurni, nikakvi", kazao je Jodžir za crnogorski medij Dan dodavši kako on ljude nasmije na društvenim mrežama, ali ih želi nasmijati na pravi način te želi voditi državu u pravom smjeru. Rekao je i da je skupio puno potpisa, da je iznanađen, a kao razlog zašto građani trebaju glasati za njega kazao je da je drugačiji od dosadašnjih kandidata.

Predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će 19. ožujka, a drugi će se krug održati 14 dana kasnije. Osim Jodžira, kandidati su i aktualni predsjednik Milo Đukanović, Andrija Mandić, Draginja Vuksanović, Jakov Milatović, Aleksa Bečić te Goran Danilović.

Inače, kandidatura crnogorskog komičara podsjeća na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je prije političke karijere bio glumac. Između ostalog je posudio glas liku medvjedića Paddingtona u filmu. Također je bio glumac i komičar. Tako je 2015. glumio u komediji u kojoj je igrao ulogu učitelja povijesti kojeg su izabrali za predsjednika države.