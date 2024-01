Predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić komentirao je postupak hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Podsjetimo, Plenković je uzburkao sarajevsku javnost tijekom posjeta Europske delegacije Sarajevu jer je odbio doći u Predsjedništvo BIH, izbjegavši sastanak s hrvatskim članom Predsjedništva Željkom Komšićem. Plenković je pojasnio da nije riječ o nepoštivanju Bosne i Hercegovine, već da Komšić nije biran glasovima Hrvata, a ravnopravnost naroda mora se očitovati i u izbornom procesu. Komšić je rekao da je Plenkovićev postupak pokušaj da drsko ponizi institucije države Bosne i Hercegovine, pa i njega osobno pod maskom navodnog europejstva i dobronamjernosti, komentirao je za Radiosarajevo.ba.

Komšića su novinari upitali kako komentira 'konzistentnost' premijera Hrvatske, Andreja Plenkovića, koji je odbio posjetiti Predsjedništvo BiH - zbog njega, što je naišlo na osude i u samoj Hrvatskoj. Također pitali su ga smatra li da je ovo drsko odbijanje posjeta provokacija. Je li to gesta 'prijateljstva' i 'europejstva' ili pokušaj da se pokaže tko je članica EU i NATO-a na primitivan balkanski način.

"Plenković promovira jedno ponašanje koje je štetno za odnose u Bosni i Hercegovini. Umjesto dijaloga, unosi tenzije, podjele, a imamo ih ionako previše. Ne poštujući institucije, ohrabruje članove Hrvatske demokratske zajednice (HDZ BiH) da to rade, a sve krijući se iza zastave EU!? Iako često zloupotrebljava zastavu EU, jasno je da je EU nešto više od Hrvatske. Pristup koji je pravi jest pristup koji je pokazao premijer Nizozemske, koja je više puta bila protiv unošenja dodatne etničke segregacije u ustavni sistem BiH, dakle izravno protiv onoga što Plenković hoće. Nizozemska je mnogo puta otvoreno bila protiv HDZ-ove vizije ove zemlje, čak su u ime liberalnih principa osporavali i koncept konstitutivnih naroda, ali to naravno ne sprječava premijera Ruttea da sjedi na sastancima s Krišto. Sastanak je mogao proći kao što su prošli oni u Granadi ili Bruxellesu. Ni ja ne gorim baš od želje da pričam s Plenkovićem, ali uvijek sam tu jer uvijek mislim da je dijalog jedan od načina rješavanja problema. Plenković bi očigledno rješavao probleme na druge načine, silom. To neće moći", rekao je Komšić.

