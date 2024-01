Kraj puta za Rona DeSantisa: Trumpov žestoki protivnik odustao od utrke za predsjednika SAD-a

Ron DeSantis, ekstremno desni guverner Floride, završio je svoju kampanju za republikansku predsjedničku funkciju i podržao Donalda Trumpa.

"Jasno mi je da većina republikanskih birača na primarnim izborima želi dati Donaldu Trumpu još jednu priliku. On ima moju podršku jer se ne možemo vratiti na staru republikansku gardu od prošlih godina, prepakirani oblik podgrijanog korporativizma koji predstavlja Nikki Haley", rekao je u izjavi koja je objavljena na platformi X.

DeSantisovo povlačenje u danima uoči predizbora u New Hampshireu uslijedilo je nakon razočaravajućeg rezultata u predizborima u Iowi, gdje je završio na drugom mjestu, ali je zaostajao za Donaldom Trumpom s velikom razlikom. U New Hampshireu, njegove brojke bile su daleko iza Haley i Trumpa, piše The Guardian.

Još u proljeće 2023., bivši odvjetnik i desničarski kongresnik naširoko je viđen kao republikanac koji će spriječiti Trumpa da postane kandidat za izbore, velikim dijelom pokušavajući ponuditi oštru politiku bez prateće drame.

U studenom 2022. DeSantis je prešao demokrata Charlieja Crista i osvojio drugi mandat u Tallahasseeju.

"Prigrlili smo slobodu. Održavali smo red i zakon. Zaštitili smo prava roditelja. Poštovali smo naše porezne obveznike i odbacili 'probuđenu' ideologiju", rekao je tada u svom pobjedničkom govoru.

New York Post ga je nazivao "DeFuture" dok su kružila nagađanja da će Rupert Murdoch konačno odstupiti od Trumpa.

No, unatoč nevjerojatnom prikupljanju sredstava, naizgled snažnoj strukturi kampanje, dobrim anketama i republikanskoj zvijezdi u usponu njegovoj supruzi, Casey DeSantis, malo je toga završilo uspješno.

Više od 70 posto republikanaca prema većini anketa radije bira Trumpa. To je dovelo DeSantisa u poziciju u kojoj se morao obraćati glasačima koji se dive Trumpu, kao i onima koji ga strastveno mrze. DeSantis nije uspio ni u jednom.

Bivši predsjednik po izboru glasača čini se bolja je opcija, dok će republikanci koji ne žele glasovati za bivšeg predsjednika podijeliti svoje glasove na više različitih kandidata.

DeSantis je s vremenom na anketama samo padao dok je popularnost Nikki Haley jedina napredovala uz bivšeg predsjednika Trumpa.

