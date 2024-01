Kraljevska obitelj priopćenjima zabrinula Britance: Operirana Kate Middleton, u bolnicu mora i kralj Charles

Princeza od Walesa Kate Middleton (42) operirala je abdomen te će u bolnici ostati do dva tjedna, potvrdila je to Kraljevska obitelj na službenom profilu na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Nedugo nakon objavljeno je priopćenje u kojem se navodi da će kralj Charles (75) također morati u bolnici zbog povećane prostate.

"Princeza od Walesa primljena je u bolnicu jučer zbog planirane operacije abdomena. Operacija je uspješna te se očekuje da će u bolnici ostati 10 do 14 dana prije nego što se vrati kući. S obzirom na savjete liječnika, svojim javnim dužnostima vratit će se nakon Uskrsa", stoji u priopćenju.

Princeza, s druge strane, moli javnost da poštuje njezinu privatnost i da se ne objavljuju detalji o njezinom medicinskom stanju. Istovremeno se ispričala što je zbog operacije morala odgoditi razne događaje i pojavljivanja. Nada se da će im se vratiti što je prije moguće.

Buckinghamska palača objavila je kako će kralj Charles III. idućeg tjedna ići u bolnicu kako bi obavio zahvat zbog povećane prostate.

"Riječ je o benignom problemu i sljedeći tjedan će otići u bolnici zbog korektivnog zahvata", stoji u priopćenju. Zbog zahvata Charles će također odgoditi svoje javne dužnosti nakratko, dok se ne oporavi.

Kralj je navodno želio podijeliti detalje svoje dijagnoze kako bi potaknuo druge muškarce koji možda imaju slične simptome da odu na pregled, poručio je kraljevski izvor za CNN.

Dva su priopćenja o njihovim zdravstvenim stanjima objavljena u razmaku od samo 90 minuta. Prema navodima lokalnih medija, princ William će također odgoditi obaveze dok je njegova supruga Kate u bolnici. Ni on ni Kate idućih mjeseci neće putovati izvan zemlje.

Kate, inače dobrog zdravlja, ranije je završila u bolnici tijekom jedne trudnoće zbog ozbiljnih jutarnjih mučnina.

Stručnjak za Kraljevsku obitelj Phil Dumpier poželio joj je brz oporavak. "Ne znamo detalje, no očito je da je ozbiljna situacija s obzirom na to da će u bolnici biti dva tjedna i da će joj trebati do tri mjeseca da se oporavi", istaknuo je, prenosi Daily Mail.

