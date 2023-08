Cestovni promet između Hrvatske i BiH trebao bi biti značajno olakšan od ljeta naredne godine jer se tada očekuje otvaranje novoizgrađenog mosta preko Save kod Gradiške koji je izravna poveznica mreže autocesta u dvije države, objavili su u ponedjeljak lokalni mediji.

Most kod Gradiške u cijelosti je dovršen 2022. no još nije pušten u promet jer je na hrvatskoj strani potrebno izgraditi granični prijelaz i brzu cestu koja će biti spoj s autocestom Zagreb-Lipovac.

Ti su radovi u tijeku, a iz tvrke "Integral inženjering", koja je izvođač, najavili su kako će do ljeta 2024. sve biti završeno jer nadoknađuju zaostatak prouzročen lošim vremenskim uvjetima. Prvobitni rok za izgradnju bio je veljača 2024. godine.

"Trenutno na gradilištu radi oko 240 radnika, ovisno o potrebama i aktivnosti. Većina radne snage je iz 'Integral inženjeringa', osim prijevoznika od kojih je većina iz Brodsko-posavske županije", kazao je za banjolučke "Nezavisne novine" damjan Kralj, direktor podružnice ove tvrtke čije je sjedište u Zaboku.

U Hrvatskim su cestama također zadovoljni dinamikom radova. "Ispred 'Hrvatskih cesta' mogu pohvaliti dosadašnju vrlo dobru suradnju i koordiniranost svih uključenih. Pohvalio bih izvođača glede angažiranosti i ekipiranosti. Tu mislim na ljudstvo i korištenje resursa na način da bismo cijeli investicijski i građevinski projekt uspješno završili", kazao je voditelj projekta Ozren Gverić.

Građevinarima je najveći izazov izgradnja dva mosta na spojnoj cesti, a jedan od njih je za stotinu metara duži od već izgrađenog preko Save. Prema ranijim projekcijama ukupni troškovi tog infrastukturnog projekta trebali bi biti oko 70 milijuna eura.

Granični prijelaz između Hrvatske i BiH kod Gradiške je među najopterećenijima jer se preko njega, uz putnički, odvija i najveći dio teretnog prometa. Trenutačno se promet na bosanskohercegovačkoj strani odvija kroz grad pa su česta zagušenja, posebice zbog kamiona.

Kada bude otvoren novi most vozila iz pravca Hrvatske imat će izravni pristup autocesom do Banje Luke odnosno do Doboja, a taj bi grad u naredne četiri godine poveznicom na koridor V c također autocestom trebao biti povezan sa Sarajevom.

U prvoj bi fazi putovanje automobilom između glavnih gradova Hrvatske i BiH na taj način bilo skraćeno na ispod četiri sata vožnje.

