Lagano se zatreslo tlo u Hrvatskoj, a onda je potres 4,1 po Richteru pogodio Siciliju. Epicentar kod Etne

Nešto prije 6 sati u srijedu, zagrebačko područje lagano je podrhtavalo magnitudom 1,5 po Richteru. Sudeći po komentarima svjedoka, u Podvornici se osjetila lagana vibracija te buka koja dolazi s potresima.

No, desetak minuta nakon toga, zatreslo se i tlo u Italiji i to na Siciliji. Kako javlja EMSC, to je područje pogodio potres jačine 4,1 po Richteru, a uslijedio i je i aftershock jačine 2 po Richteru.

Podrhtavanje se osjetilo u Rosoliniju te mjestima Casuzze te Pozzallo.

Inače, epicentar je bio u blizini vulkana Etna.

