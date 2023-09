Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je u subotu da mirovni plan koji je predložila Ukrajina, kao i najnoviji prijedlozi UN-a za oživljavanje sporazuma o izvozu ukrajinskih žitarica preko crnomorskih luka ,"nisu realistični".

Lavrov je govorio nakon tjedna intenzivne globalne diplomacije na godišnjem okupljanju svjetskih čelnika u sjedištu UN-a u New Yorku gdje su Ukrajina i njezini zapadni saveznici nastojali prikupiti potporu Kijevu.

"To je potpuno neizvedivo", rekao je Lavrov o mirovnom planu u 10 točaka koji promovira Kijev. "To nije moguće provesti. Nije realno i svi to razumiju, ali istodobno kažu da je to jedina osnova za pregovore."

Rekao je da će sukob biti riješen na bojnom polju ako Kijev i njegovi zapadni saveznici ostanu pri tom stajalištu.

Lavrov je dodao da je Moskva napustila crnomorsku inicijativu za žito jer obećanja data Rusiji - uključujući uklanjanje sankcija ruskoj banci i njezino ponovno povezivanje s globalnim sustavom SWIFT - nisu ispunjena.

Rekao je da posljednji prijedlozi UN-a za oživljavanje tog izvoznog koridora za ukrajinske poljoprivredne proizvode "jednostavno nisu realni".

