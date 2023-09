Natjecanje u ležanju započelo je 18. kolovoza u crnogorskom etno selu Brezna s 21 natjecateljem. Danas, više od mjesec dana kasnije, leži ih još četvero s ciljem osvajanja nagrade od 1000 eura. Dvije žene i dva muškarca ne žele odustati jer im je pobjeda blizu.

Mićo Blagojević, vlasnik etno sela Montenegro u Brezni gdje se održava natjecanje, idejni je začetnik ovog jedinstvenog događaja.

"Ovo je sad već 11 godina. Pokušali smo taj mi da su Crnogorci lijeni okrenuti na šalu i predstaviti ga na duhovit način. Prve godine smo mislili da će natjecanje trajati kraće, pa je onda trajalo 36 sati, pa 52, pa su se onda pravila malo promijenila da ima pauza svakih 8 sati za WC koja traje 10 minuta. Rekord je bio 117 sati, međutim ove godine su premašili sve rekorde. Već je prošlo više od mjesec dana", rekao je Mićo i dodao kako očekuje da će iduće godine to biti veliki događaj praćen kamerama.

Kozmetičarka iz Nikšića

Među posljednjim preostalim "ljenjivcima" je Lidija Marković (23), kozmetičarka iz susjednog Nikšića.

"Imam kozmetički salon došla sam ovdje da se odmorim i pobijedim. Nisam očekivala da će toliko trajati. Htjela sam oboriti prošlogodišnji rektor i evo još sam ovdje. Ustat ću kada mi dosadi ležati, ali ne znam kada će to biti. Nisam tu zbog novca nego zbog sebe, da pobijedim i pokažem svoj karakter, kad kažem da ostajem do kraja, da tako i bude, bez obzira kad će to biti", rekla je Lidija.

Odmor od muža i djece

Gordana Filipović (36) iz Nikšića, supruga je i majka dvoje djece. Prvenstveno se prijavila zbog nagrade koja joj je zvučala primljivo.

"Doduše mislila sam da će sve trajati 5 ili 6 dana. Nakon deset dana je ta nagrada izgubila smisao. Sad sam već izgubila i svoju plaću, pa sam zapravo u minusu, ali me drži izdržljivost i inat", rekla je Gordana.

Ističe kako je cijela obitelj podržava i svakodnevno posjećuje, što joj daje snagu da izdrži do kraja.

"Imam punu podršku supruga i sinova, oni su mi i rekli da nakon 16 godina braka i djece dođem ovdje na godišnji odmor. Ovdje stvarno odmaram, bez obaveza, bez problema, ovo je za mene pravi godišnji", kaže Gordana.

Jovan želi motivirati nogometaše

"Na natjecanje sam se prijavio zbog novčane nagrade, ali i da bi i svojim primjerom dokazao nogometašima kluba Napredak, a dio sam njihovog marketing tima, da se ustrajnošću sve može prebroditi. Oni sada imaju loše rezultate, pa ih ja želim motivirati. Doduše nisam očekivao da će natjecanje ovoliko trajati pa su mi sada motivi malo ipak drugačiji, više je to dokazivanje samom sebi", rekao je Jovan Crnčanin (33) iz Kruševca u Srbiji. Dodaje kako će nagradu, ako je osvoji, potrošiti s društvom.

Student došao učiti i odmarati

Student Filip Knežević (23) iz Mojkovca u Crnoj Gori prijavio se na natjecanje u ležanju jer je imao naporno ljeto pa je vidio priliku da se dobro odmori.

"Mene ne motiviralo što su moji ukućani su mi stalno govorili kako ležanjem neću ništa postići u životu, pa sam se prijavio da ih demantiram. Dane provodim na mobitelu, u razgovoru s drugim natjecateljima, gledajući filmove i čak učeći za ispit na fakultet", rekao je Filip i dodao:

"Ako pobijedim s novcem ću kupiti jedan dobar krevet da odmorim nakon ovog".

