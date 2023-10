Fanovi su uspjeli pobijediti Netflix kada su 2018. godine najavili da će uskoro prestati emitirati 'Prijatelje', a onda su se predomislili da ipak neće jer ova kultna serija uvijek svima mora biti dostupna. Jedan od šestorice omiljenih likova Matthew Perry nađen je mrtav u jacuzziju, sumnja se da se utopio.

Svjetsku megapopularnost stekao je u sitkomu 'Prijatelji' kao Chandler, mnogi znaju skoro svaku epizodu napamet ovog kultnog svjetskog sitkoma, a on je nedavno objavio memoare u kojima donosi mnoge tajne iz svijeta 'Prijatelja'.

No manje znane tajne su i da je da je Lisa bila trudna u stvarnom životu pa to ''prenijela'' i na svoj karakter, do toga da se glavna ljubavna radnja trebala odvijati između Joeya i Monice, a ne Rachel i Rossa. Cijela se radnja serije treba odvijati oko Joeyja i Monice, a ne oko Rachel i Rossa. Ipak, kemija između Davida Schwimmera i Jennifer Aniston bila je očita.

Serija je nakon dugog premišljanja nazvana 'Prijatelji', a samo neke od ideja bile su: 'Insomnia Caffe', 'Friends like us' i 'Six of one'.

Već u prvoj sezoni glumci su dobivali 22 tisuće dolara po epizodi. Godinu dana kasnije imali su zaradu 100 tisuća po epizodi, a na kraju, u zadnjoj sezoni, zarađivali su milijun dolara po epizodi.

Courteney Cox starija je od Schwimmera, iako mu u seriji glumi mlađu sestru. Stanovi su mijenjali brojeve kroz sezone jer se nisu uklapali s činjenicom da su smješteni 'na vrhu zgrade'. Promijenjeni su iz 4 i 5 u 19 i 20. Phoebe je u seriji bila trudna s trojčekima u seriji zato što je bila trudna u 'stvarnom životu'.

