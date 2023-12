Publika je odabrala svoje. Prema novom popisu glazbenog i audio servisa Spotify, predstavljena je velika desetorka. Oni 'drže' glazbeno tržište, a popis je napravljen prema izboru 574 milijuna korisnika spomenutog servisa širom svijeta.

Foto: Marko Picek/PIXSELL Marko Picek/PIXSELL

Prema popisu, u deset najpopularnijih pa čak na prvom mjestu je peta najbogatija žena na svijetu, glazbenica Taylor Swift. U 2023. godini, postala je milijarderka. O njenom uspjehu čak postoji kolegij, pa o tome slušaju na Harvardu. Ona je Timeova osoba godine, a kada bi se uspoređivala njena vrijednost s drugim glazbenicima, ova pop zvijezda vrijedi kao Elvis ili Madonna, a ludilo koje je nastalo zbog nje, uspoređuje se s Beatlemanijom.

Na drugom mjestu je Bad Bunny, portorikanski reper pravog imena Benito Antonio Martínez Ocasio. Njegov album Un Verano Sin Ti je najviše streaman album 2023. godine. Ima četiri i pol milijarde streamova. Na YouTube-u njegove pjesme broje i po nekoliko milijardi pregleda, a posljednja pjesma objavljena na toj platformi je Baticano, koja je u mjesec 'nakupila' čak 12 milijuna pregleda.

Na trećem je mjestu kanadski The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye. Njegova je najpopularnija pjesma Starboy, koju je objavio prije sedam godina. Ona na Youtube-u ima 2,3 milijardi pregleda, ali nešto manje od toga ima i pjesma The Hills, objavljena godinu ranije. Na platformi Spotify, na tronu je čvrsto zasjela pjesma Blinding Lights, koja dnevno ima gotovo pola milijuna streamova.

Kanadski reper i glumac, Drake (Aubrey Drake Graham), zasjeo je na četvrto mjesto najstreamanijih izvođača ove godine. Neke od njegovih poznatijih pjesama su One Dance, IDGAF i Jimmy Cooks. Drake na servisu Spotify ima više od 80 milijuna slušatelja mjesečno.

Ništa manje poznat nije ni Peso Pluma, Hassan Emilio Kabande Laija, inače meksički pjevač. Njegova zajednica na glazbenom servisu broji više od 50 milijuna slušatelja mjesečno, a neke od poznatijih njegovih pjesama su La Bebe i Ella Baila Sola.

Kolumbijski pjevač i tekstopisac, Salomón Villada Hoyos, poznatiji pod umjetničkim imenom Feid, na šestom je mjestu. Više od 40 milijuna slušatelja mjesečno, Feid okuplja popularnim pjesmama Feliz Cumpleaños Ferxxo, Hey Mor i Yandel 150.

Mladi Jacques Bermon Webster II., umjetničkoga imena Travis Scott, američki je reper i kantautor. Okuplja šezdesetak milijuna slušatelja mjesečno. Najstreamanije pjesme Sicko Mode i Goosebumps broje milijarde pregleda.

Na osmo se mjesto najpopularnijih smjestila američka pjevačica i kantautorica SZA, Solána Imani Rowe. Njezine pjesme Kill Bill, All The Stars i Kiss Me More imaju više od milijun streamova, a mjesečno ovu autoricu streama više od 60 milijuna slušatelja.

Na deveto je mjesto zasjela kolumbijska pjevačica KAROL G, koja se može pohvaliti dvjema nominacijama za nagradu Grammy. Njeno je pravo ime Carolina Giraldo Navarro. Mjesečno okuplja više od 60 milijuna slušatelja, a Spotify slušateljima su njene omiljene pjesme Provenza, s više od milijardu streamova, ali i hitovi TQG I Qlona.

Na posljednjem, ali ne manje vrijednom mjestu ove liste je Elizabeth Woolridge Grant, američka glazbenica poznatija kao Lana Del Rey. Njene, već dugo popularne, pjesme poput Summertime Sadness i Young And Beautiful, broje više od milijardu streamova, a zajednica njenih slušatelja je gotovo 60 tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Na mjestu Zelenskog ove godine milijarderka: Taylor Swift je Timeova osoba godine