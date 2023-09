Ministar koji je jeo parizer s Vučićem o njihovom doručku: 'Gleda on mene, gledam ja njega'

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić jučer je na Instagramu objavio video gdje sa svojim suradnicima priprema sendvič. Zasukao je rukave pa na kruh namazao majonezu, a onda gore stavio parizer, a pored je imao i jogurt.

S njim su bila dvojica ministra, a jedan od njih, Siniša Mali, ministar financija, danas je komentirao doručak s Vučićem, prenosi Kurir.

"Komentare imaju pa i neke teorije zavjere, je li predsjednik pojeo ili nije. Nedostaju dvije minute videa, pa najbolje da netko sve snima. Predsjednik je uzeo pola kruha, ja četvrt. on je pojeo pola od pola. Ja sam stavio više parizera. Nakon toga - gleda on mene, gledam ja njega. Obojica smo još gladni. Uzeo je i moju četvrt kruha. Ima teorija zavjere da nismo pojeli, a on je pojeo i moju četvrtinu", kaže Mali.

Namirnice za sendvič kupio je upravo ministar Mali u društvu s ministrom unutarnje i vanjske trgovine Tomislavom Momirovićem prvog dana akcije "Bolja cijena" u sklopu koje su snižene cijene 20 kategorija proizvoda.

"Mi smo odrasli s istom hranom, on je stariji od mene dvije godine. Ne vidim zašto ne može da jede. Ja se ponosim kada pojedem taj parizer i kada mi djeca to jedu. Na tome smo odrasli", dodao je Mali.

Dodao je kako zamjerkama opozicije nikad nema kraja te kako je srbijanska vlada odgovorno vodila politiku od kad je krenula pandemija i nestašice, prenosi Kurir.

"Kod nas nije bilo nestašice i takvih scenarija koji su se mogli vidjeti u mnogo razvijenijim zemljama. Vrlo smo odgovorno vodili tu politiku. Kad je krenula nestašica u svetu mi smo popunili robne rezerve", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučića ismijavali zbog parizera, on zasukao rukave i snimio kako radi sendvič: 'To narod voli jesti, a i ja'