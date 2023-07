"Prvo me počelo boljeti grlo, zatim sam ostala bez glasa, imala sam temperaturu blagu, bole me zglobodi i ramena", prepričava Ljiljana iz Beograda koja već deset dana ima problema s grlom, piše Blic. I nije jedina. Već tjednima građane susjedne Srbije muče ovakvi neugodni simptomi koji su "pokosili" mnoge, a svi se pitaju isto - je li za to kriv specifičan virus koji hara ili je to ipak COVID čiji su se simptomi počeli drugačije manifestirati, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ljiljana je dva dana uzimala vitamine, ali stanje joj se nije promijenilo pa joj je liječnik prepisao antibiotik. "Liječnik kaže da je u pitanju miješana infekcija, ali je definitivno nešto zarazno jer sada i moj sin ima isti problem", dodaje i priznaje da nikada nije ovako dugo bila bolesna. S ovakvim simptomima se susrela i Ana J. kod koje su oni trajali pet dana, ali je nakon toga uslijedila crijevna viroza. "Pastile su mi pomogle da malo ublažim bol. Neka blaga temperatura od 37,5 je cijelo vrijeme bila prisutna. Liječnici kažu da sada osim crijevne viroze ima još uvijek tih miješanih infekcija i da to nema veze s koronom", kaže.

Bez obzira na to što je ljeto uglavnom rezervirano za želučane viroze, objasnili su stručnjaci za Blic, u opticaju su svejedno i virusi koji uzrokovati ovakve probleme. I dalje su prisutne respiratorne infekcije, kao i one mješovitog tipa, respiratorne vizore i enteroviroze. S druge strane, bakterije pneumokok, streptokok i stafilokok mogu izazvati promuklost.

Doktor Aleksandar Stojanović iz tamošnjeg Doma zdravlja Palilula objašnjava da se promuklost može javiti i zbog neadekvatnost liječenja, ali da trenutno dominira želučani virus. Što se COVID-a tiče, on je barem u smislu masovnosti stvar prošlosti.

Oko ovog misterioznog virusa RTL Danas je poslao upit i Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu iz koje su poručili da kod nas nisu zabilježeni slučajevi takvog tipa, uključujući i hospitalizirane bolesnike.

