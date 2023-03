Najavljuje se blokada vlasti. Srpski ministar inzistira na ruskom plinu

Ministri iz reda bosanskih Srba u Vijeću ministara BiH mogli bi blokirati rad tog tijela ukoliko se do kraja tjedna Republici Srpskoj ne dopusti graditi novi plinovod kojim bi se taj energent dobavljao iz Rusije, najavilo je u ponedjeljak Ministarstvo vanjske trgovine BiH.

To ministarstvo već u drugom mandatu vodi Staša Košarac, iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Milorad Dodik, a u posebnoj izjavi dostavljenoj medijima on je naveo kako očekuje da Vijeće ministara, na sjednici zakazanoj za četvrtak, odobri gradnju plinovoda pod nazivom Istočna interkonekcija, jer to smatra najvažnijim pitanjem.

"Ukoliko do četvrtka plinska Istočna interkonekcija ne bude uvrštena na dnevni red Vijeća ministara, moje je stajalište da sjednica uopće ne treba biti održana", izjavio je Košarac dodajući kako državna vlast ne treba odlučivati o bilo kojem drugom pitanju sve dok ovo ne bude riješeno.

BiH još od 80-ih godina prošlog stoljeća sav prirodni plin nabavlja iz Rusije, odnosno bivšeg SSSR-a, a jedini plinovod kojega ima je spojen na plinsku mrežu Srbije.

Ta se činjenica pokazala posebice problematičnom u energetskoj krizi prouzročenoj ruskom agresijom na Ukrajinu, jer se ispostavilo kako je BiH potpuno ovisna o ruskom plinu i nije ga bila u prilici zamijeniti nabavkom na drugim tržištima.

Milorad Dodik je 2015. odbio prijedlog tvrtke "BH gas", koja je glavni dobavljač plina, da se BiH spoji na plinsku mrežu Hrvatske pravcem Slavonski Brod-Bosanski Brod, što je trebalo omogućiti plinofikaciju sjeverozapadnih dijelova države i ujedno bi osiguralo diverzifikaciju izvora opskrbe. Taj je projekt bila pripravna financijski poduprijeti EU, koja je izdvojila milijun eura bespovratnih sredstava za izradu studije izvodljivosti.

Dodik je tada ustvrdio kako je cilj EU učiniti regiju "ovisnom o plinu iz europskih izvora", a da on želi da RS taj energent dobiva isključivo iz Rusije.

Zbog toga se kao alternativa nametnula hitna izgradnja tzv. Južne interkonekcije, odnosno spajanja plinovoda u BiH preko Mostara na plinsku mrežu u Hrvatskoj kod Zagvozda, čime bi bio omogućen pristup LNG terminalu na Krku, no u RS-u su odlučili blokirati taj projekt sve dok se ne dopusti gradnja još jednog plinovoda prema Srbiji, a najavili su kako će taj projekt financirati ruska državna tvrtka "Gazprom".

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto su tijekom prošlotjednog sastanka u Zagrebu potvrdili kako Južna interkonekcija ostaje projekt od strateškog značaja za obje države te su najavili kako će se na njegovoj realizaciji ubrzano raditi.

Ministar Košarac sada je pak najavio će on blokirati sve energetske projekte koji bi se izvodili na teritoriju Federacije BiH sve dok se ne usvoji zahtjev iz RS-a za još jedan plinovod ka Srbiji.

"Radi se o projektu koji će za rezultat imati povećanje sigurnosti opskrbe potrošača prirodnim plinom i osigurati dugoročnu energetsku stabilnost u RS", ustvrdio je Košarac.