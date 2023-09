Cijeli svijet bacio se u potragu za jednim od najčuvenijih glazbenih instrumenata, originalnom bas gitarom Hofner slavnog Beatlesa, Paula McCartneya, prenio je BBC.

Projekt Izgubljeni bas moli svjetsku javnost za bilo kakvu informaciju o, kako se tvrdi, "najznačajnijoj bas gitari u povijesti".

McCartney je instrument kupio za 30 funti u njemačkom gradu Hamburgu 1961. godine, ali je poslije osam godina gitara nestala.

Korištena je u stvaranju glazbe Beatlesa tih godina, uključujući hitove "Love Me Do" i "She Loves You".

Potraga je počela nakon što je McCartney zamolio proizvođača glazbenih instrumenata "Hofner" da pronađe njegovu voljenu gitaru.

Projekt Izgubljeni bas vodi Nick Wass koji je udružio snage s dva novinara u pokušaju da riješi "najveći misterij u povijesti rock&rolla".

Nije jasno šta se dogodilo s gitarom koja je najverovatnije negdje sklonjena kada su Beatlesi završili snimanje albuma "Get Back" 1969. godine, rekao je Was.

On je intenzivno surađivao s McCartneyem i napisao knjigu o nestaloj gitari Hofner 500/1 Violin Bass.

McCartney i dalje svira na Hofnerovim bas gitarama.

Sve je više nagađanja koliko bi ta gitara vrijedila na aukciji.

Ukradena gitara Johna Lennona, koja se pojavila pola stoljeća kasnije, prodana je za 2,4 milijuna dolara, a akustična gitara Kurt Cobaina, koju je koristio u kultnom nastupu MTV Unplugged, postigla je cijenu od šest milijuna dolara.

POGLEDAJTE VIDEO: Modni skandal sa Stellom McCartney! Kako je Paulova kći iskopirala poznatu zagrebačku dizajnericu