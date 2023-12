Gypsy Rose Blanchard danas izlazi iz zatvora, osam godina nakon što je sa svojim dečkom dogovorila ubojstvo majke koja ju je zlostavljala.

Blanchard je postala poznata javnosti nakon što je uhićena zajedno s tadašnjim dečkom Nicholasom Godejohnom zbog ubojstva svoje majke Clauddine Blanchard, poznate pod nadimkom Dee Dee.

Slučaj je šokirao obitelj i poznanike jer su do tada svi bili uvjereni da je Gypsy Rose bolesna djevojka koja pati od više bolesti, uključujući leukemiju, mišićnu distrofiju i mentalne poremećaje te je bila prikovana za kolica.

Istraga će kasnije pokazati da je Dee Dee prisilila Gypsy Rose da se od ranog djetinjstva zapravo pretvara da je osoba s invaliditetom. Dee Dee je ljudima govorila da je njezina kći tinejdžerica mentalno zaostala na razini djeteta, sve da bi dobila novčanu podršku i sažaljenje okoline.

Gypsy Blanchard je rekla da ju je Dee Dee tjerala da koristi invalidska kolica, a čak ju je i sputavala uzicama za pse i lisicama kada je bila neposlušna.

Objave na njihovoj zajedničkoj Facebook stranici stvorile su percepciju brižne mame i njezine bolešljive kćeri.

Münchhausenov sindrom, sada poznat kao "umišljeni poremećaj", ozbiljan je mentalni poremećaj u kojem netko obmanjuje druge tako što se doima bolesnim, namjerno se razboli ili samoozljeđuje. Kada članovi obitelji ili skrbnici lažno predstavljaju druge kao bolesne, ozlijeđene ili oštećene, to je poznato kao "izmišljeni poremećaj nametnut drugome", ili Münchhausen putem posrednika. To je bio slučaj sa Gypsy i Dee Dee.

Gypsy Rose Blanchard je naposljetku prihvatila nagodbu kojom je priznala krivnju za ubojstvo te je 2016. osuđena na tri godine zatvora. Godejohn, njen tadašnji dečko, osuđen je na doživotni zatvor bez pomilovanja, nakon što je nožem ubio njenu majku na njen nagovor.

Blanchard, koja sada ima 32 godine, danas izlazi na slobodu. Odslužila je 85 posto svoje kazne.

Najavljeno je i da će objaviti knjigu Released: Conversations on the Eve of Freedom, u kojoj Gypsy Rose svojim riječima prepričava vlastito traumatično odrastanje, kao i fizičko i psihičko zlostavljanje kojem ju je izložila majka.

