Napeto između Rusije i SAD-a. FSB pritvorili novinara, kažu da je američki špijun

Ruska sigurnosna služba (FSB) priopćila je u četvrtak da je pritvorila novinara američkih novina Wall Street Journal zbog sumnje da je špijunirao za Washington, što je najozbiljniji javni potez protiv stranog novinara od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Journal je objavio da je pritvaranje američkog državljanina Evana Gershkovicha temeljeno na lažnim optužbama.

To će pogoršati ionako loše odnose Rusije i Sjedinjenih Država koje pružaju najveću vojnu pomoć Ukrajini i nametnule su sankcije Moskvi kako bi je pokušale uvjeriti da povuče svoje snage iz Ukrajine. No Kremlj ne pokazuje znakove da će to učiniti.

Ruska sigurnosna služba (FSB) priopćila je u četvrtak da je dopisnik američkog lista Wall Street Journal Evan Gershkovich pritvoren u gradu Ekaterinburgu pod sumnjom u špijunažu, izvijestila je novinska agencija Interfax.

FSB je naveo da je "zaustavio ilegalne aktivnosti američkog državljanina Gershkovicha Evana, rođenog 1991., dopisnika moskovske podružnice američkih novina Wall Street Journal, akreditiranog u ruskom ministarstvu vanjskih poslova, osumnjičenog za špijuniranje za interese američke vlade".

Gershkovich je dobio zadatak "od američke strane" da prikupi podatke o "aktivnostima jednog od poduzeća vojno-obrambenog kompleksa", stoji u priopćenju, ali se ne navode nikakvi dokazi.

Wall Street Journal priopćio je da je "duboko zabrinut" za Gershkovichovu sigurnost i da "snažno poriče optužbe FSB-a i traži hitno oslobađanje našeg pouzdanog i predanog novinara".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je da Gershkovichove aktivnosti u Jekaterinburgu "nisu povezane s novinarstvom" i da ovo nije prvi put da se strana novinarska uloga koristi kao paravan za druge aktivnosti.

Kremlj je objavio da shvaća da je Gershkovich uhvaćen "na djelu". Drugi novinari koji rade za američku publikaciju u Rusiji mogu ostati na radnom mjestu pod uvjetom da imaju odgovarajuće vjerodajnice i da obavljaju ono što se naziva "normalnom novinarskom aktivnošću", priopćeno je.

Na ovom je stupnju prerano razgovarati o razmjeni zarobljenika, ustvrdio je u četvrtak zamjenik ruskog šefa diplomacija Sergej Rjabkov o uhićenom novinaru WSJ-a.

"Ne bih o tome govorio sada jer u prošlosti su razmjene obuhvaćale osobe koje su već služile kazne, uključivo američke državljane za dosta teške optužbe", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Američko veleposlanstvo u Moskvi nije se odmah oglasilo o slučaju.

Američki diplomatski izvor rekao je da veleposlanstvo nije obaviješteno o incidentu i da je zatražio od ruskih vlasti informacije o slučaju.

Stroga cenzura

Rusija je postrožila zakone o cenzuri otkako je poslala desetke tisuća vojnika u Ukrajinu 24. veljače prošle godine u takozvanoj "specijalnoj vojnoj operaciji" i nametnula zatvorske kazne za "diskreditiranje" vojske.

Proširena je i definicija državne tajne, posebice u vojnoj sferi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Problem je u tome što nedavno ažurirano rusko zakonodavstvo i FSB-ovo tumačenje špijunaže danas dopuštaju zatvaranje svakoga tko je samo zainteresiran za vojne poslove", rekla je Tatjana Stanovaja, promatračica Kremlja i osnivačica tvrtke R.Politik za političku analizu.

"Odnosno, (svi koji) pišu o ratu protiv Ukrajine, privatnim vojnim tvrtkama, stanju u vojsci, opremljenosti vojnika streljivom, vojnoj taktici i strategiji", rekla je.

Strani novinari koji izvještavaju o Rusiji izrazili su podršku Gershkovichu na internetu i naveli da je on profesionalni izvjestitelj, a ne špijun.

Human Rights Watch pozvao je na njegovo oslobađanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ruski list Kommersant izvijestio je da će Gershkovich biti premješten u Moskvu u Lefortovo, istražni zatvor FSB-a.

Gershkovich, koji pokriva Rusiju od 2017., radio je za list Moscow Times i novinsku agenciju France Presse prije nego što se pridružio moskovskom uredu Wall Street Journala u siječnju prošle godine.

Proteklih mjeseci pokrivao je rusku politiku i sukob u Ukrajini.

Prema podacima aplikacije Telegram, Gershkovich je posljednji put bio online u srijedu u 13.28 sati po moskovskom vremenu.