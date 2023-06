DOMA JE NAJLJEPŠE NBA zvijezda Nikola Jokić s kćeri i prijateljima odmor provodi u rodnom Somboru

Nakon što je prije nekoliko dana stigao u rodni Sombor, Nikola Jokić pojavio se na utrci konja. No danas je, manje od tjedan dana nakon što je predvodio Denver Nuggetse do prvog NBA naslova, prošetao gradom u ležernom izdanju. Sa svojom kćeri Ognjenom šetao je gradom te bio na igri u parku. Sreo se i sa starim prijateljima, ali i rado popričao sa sumještanima koji su ga došli pozdraviti. Kako je to izgledalo pogledajte u galeriji.