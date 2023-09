U gradiću Wemdingu u Bavarskoj u ponedjeljak, u ranim jutarnjim satima, došlo je do velike strke. Naime, mesari su to jutro obavljali svoj rutinski posao - vozili svinje na klanje u mesnicu. No, jedno prase nije htjelo postati šnicel, pršut ili šunkica, pa je odlučila pobjeći.

Izbezumljeni mesari kojima nije palo na pamet da bi se tako nešto moglo dogoditi nisu imali izbora nego krenuti u potjeru za njim, piše Fenix

Svinja je bježala prema prostorijama vatrogasaca pa skrenula u malu uličicu, odakle je pojurila uz stubište do gradskog zida i spustila se natrag na raskrižje u blizini mesnice Hagenberger.

Četvorica mesara su jurila za njom i tek nakon otprilike 30 minuta konačno su je uspjela okružiti i ponovo smjestiti u prikolicu.

Pokušaj bijega nije promijenio njenu sudbinu. Svinja je zaklana taj isti dan.

