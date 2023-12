Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa suosnivačem kompanije Apple Steveom Wozniakom koji je jučer stigao u Beograd.

"Ponosan sam što je danas s nama… Ne znam točno što bih sve rekao, izumitelj i jedan od osnivača Applea, ali i jedan za kojeg ljudi, koji se za razliku od mene razumiju u posao kojim se Steve Wozniak bavio, kažu genije, ponosan sam da je danas u našoj zemlji. Rijetko imamo ovakvu čast i priliku te sam presretan što ga imam priliku ugostiti", poručio je Vučić nakon sastanka, prenose srpski mediji.

Wozniak je u glavni grad Srbije stigao sa suprugom, a Vučić je dodao da im je zahvalan na razgovorima koje su vodili pa otkrio da nije pretjerano kompjuterski potkovan.

"Istovremeno, on je bio uključen u filantropske pothvate, a posebno se fokusirao na podučavanje djece između 11 i 13 godina. On je ovdje sa svojom suprugom Janet i vrlo sam im zahvalan na razgovorima koje smo vodili, pošto ja ne mogu pričati o kompjuterima, ništa o tome ne znam, osim pritisnuti power on i power off i eventualno otkucati neki tekst, doslovno ništa", otkrio je.

Najavio je i da će Wozniaku i njegovoj supruzi dodijeliti srpske putovnice. "Oni će danas ili sutra postati građani Srbije i to je za nas najveća moguća čast. I da razočaram one koji su tražili neke druge razloge, mislili da je plaćen, čovjek je bez dinara došao ovdje, sam je platio svoju kartu. Inače ima toliko novca da bi… Ali on taj novac ulaže u dobrotvorne svrhe.", poručio je pa otkrio da će im on uručiti putovnice, prenosi Alo.

"I sad se možemo hvaliti da je kompjuterski genije Srbin, koji će najveći dio života živjeti u Americi, ali dolazit će nerijetko i u svoju Srbiju", rekao je Vučić.

POGLEDAJTE VIDEO: Za Vučića su ovi izbori borba između dobra i zla, a on je spasitelj: Da dođe do pobjede spreman je na sve