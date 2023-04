Nemir na ruskom vrhu: Dokumenti iz Pentagona otkrili sukobe ruskih političara i vojske

Novootkriveni povjerljivi dokumenti koji su procurili iz Pentagona otkrili su nove informacije o sukobima između ruskog političkog i vojnog vrha.

Radi se o ukupno 27 stranica dokumenta koji su potvrdili koliko su daleko američke špijunske agencije došle kada je riječ o ruskom obavještajnom sustavu, a čini se kako je sam ruski vrh uzdrman, piše New York Times.

Amerikanci u jednom dokumentu navode kako je ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) "optužila" ministarstvo obrane "za prikrivanje ruskih žrtava u Ukrajini".

Brojni analitičari vjeruju kako dokumenti pokazuju nekoliko sveobuhvatnih razloga zbog kojih ruski predsjednik Vladimir Putin nije uspio osigurati vojnu pobjedu u Ukrajini nakon više od 13 mjeseci rata.

Dokumenti dokazuju postojanje unutarnjih borbi i međusobnog optuživanja između ruskih agencija odgovornih za različite aspekte rata.

Dužnosnici FSB-a tvrde da procjena žrtava ministarstva obrane ne uključuje mrtve i ranjene među ruskom nacionalnom gardom, Wagnerovim plaćeničkim snagama ili borcima koje predvodi čečenski vođa Ramzan Kadirov.

Navodi se kako je FSB "izračunao da je stvarni broj Rusa ranjenih i ubijenih u akciji bio bliži 110.000", ali ne precizira se procjena broja žrtava ruskog ministarstva obrane.

Ministar obrane Sergej Šojgu u rujnu je rekao da je od početka rata ubijeno 5 937 ruskih vojnika.

Američki dužnosnici ranije su procijenili ruske gubitke na oko 200.000 vojnika. U jednom od dokumenata koji su procurili stoji da su Rusi pretrpjeli 189.500 do 223.000 žrtava, uključujući do 43.000 poginulih u akciji, u usporedbi sa 124.500 do 131.000 ukrajinskih žrtava, uključujući 17.500 ubijenih u akciji.

Povjerljivi dokumenti sadrže i nove detalje o raspravi u kojoj je šef Wagnera Jevgenij Prigožin optužio ruske vojne dužnosnike da su uskratili hitno potrebno streljivo njegovim borcima.

Putin je navodno osobno pokušao riješiti spor tako što je pozvao Prigožina i Šojgua na sastanak 22. veljače.

U jednom od dokumenata, za koji se čini da ga je napisao Združeni stožer vojske 23. veljače, zaključuje se da Rusija nije uspjela prekinuti masivni protok zapadnog oružja i opreme u Ukrajinu od početka rata.

Novi materijali također uključuju dokument od šest stranica od 23. veljače iz Ureda direktora Nacionalne obavještajne službe pod nazivom "Izvješće o promatranju".

U njemu se navodi da je ruska vanjska obavještajna služba izvijestila da je Kina odobrila pružanje smrtonosne pomoći Rusiji, pozivajući se na presretanje komunikacije.