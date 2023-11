Neobični putnik uplašio se turbulencije u avionu pa zadobio teške ozljede. Morali su ga eutanazirat

Boing 747 koji je letio iz New Yorka JFK u Liege u Belgiji morao se vratiti na aerodrom nakon što je konj preskočio pregradu u teretnom prostoru, piše CNN.

Konj se uplašio turbulencije te je preskočio pregrade, dvije noge bile su mu u zaglavljene u barijerama. Zadobio je teške ozlijede zbog kojih je eutanaziran.

“To je tek drugi put koliko ovo radim da sam vidio da se to dogodilo. Prevozimo tisuće konja godišnje. Vrlo nesretan događaj - ali taj je konj bio preplašen.", komentirao je John Cuticelli, čelnik korporacija odgovornih za rad karantene životinja i izvoz u međunarodnoj zračnoj luci JFK.

U zračnoj luci već je bila pripremljena veterinarska skrb, medicinska oprema, ambulantna kola za konje, sve što je bilo potrebno za ozlijeđenog konja.

Prevozilo se 15 konja i svi su morali prvo izaći iz aviona kako bi veterinari došli do ozlijeđenog, no ležao je na tlu i ozlijede su bile preteške da bi preživio. Zrakoplov je dobio odobrenje za let nakon tri sata te je bez komplikacija stigao u Liege.

