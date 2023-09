New York paraliziran: Poplava zaustavila grad, podzemna pod vodom, ljudi plove čamcima

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila izvanredno stanje za New York, Long Island i dolinu Hudson zbog poplava koje je donijela oluja. Zatvorene su podzemne željeznice i aerodrom LaGuardia. Naime, snažna oluja izbacilla je u petak nad gradom gotovo 20 centimetara kiše i to samo 24 sata.

Foto: Profimedia Profimedia

Doslovno je pretvorila ulice u rijeke, zatvoreno je više cesta, automobili su potopljeni. Nekoliko gradskih autobusa zarobljeno je u bujicama., a voda je poplavila 150 od 1.400 škola u New Yorku.

Guvernerka je poručila građanima da ostanu na sigurnom jer je oluja opasna po život.

"Molim vas, poduzmite korake da ostanete sigurni i ne pokušavajte putovati po poplavljenim putevima", istaknula je guvernerka