NAJJAČE OVE GODINE Nezapamćeno nevrijeme poharalo Sloveniju: Olujni vjetar čupao stabla kao od šale, bilo je pljuskova i obilne ...

Iznimno jaka olujna linija stigla je tijekom noći iz sjeverne Italije u Sloveniju, a do jutarnjih sati prešla je veći dio zemlje. Sa sobom je donio razorne udare vjetra, jake pljuskove i tuču. Po obujmu to je najžešće ovogodišnje nevrijeme u zemlji. Vatrogasci na terenu otklanjaju brojne posljedice nevremena, no u međuvremenu su nova nevremena već na pomolu. Pri prolasku olujne granice lokalno su zabilježeni udari vjetra i preko 100 kilometara na sat, au Štajerskoj čak 120 kilometara na sat. Na Cerju iznad Nove Gorice lovci na oluje ispratili su dolazak olujnog sustava iz Italije, a čekala ih je i tuča, javlja 24ur. Noćno nevrijeme izazvalo je brojne probleme, na djelu su vatrogasci.