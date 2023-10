šarm i sarkazam Njegove su nas šale u 'Prijateljima' bacale na leđa od smijeha, ovo je top 10 Chandlerovih provala iz 'Prijatelja'

Foto: Profimedia

Od svih prijatelja, on je imao najviše šala. U sitcomu je jednom prilikom rekao da on više šala izbaci do 9 ujutro, nego većina ljudi cijeli dan