SPREMA SE KAOS? Njemačkoj se približava uragan Zoltan: Udari vjetra jači od 130 km/h

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U četvrtak poslijepodne se očekuju orkanski udari, a do večeri će oluja zahvatiti cijelu državu. U petak navečer doći će do udara oluje na cijeloj obali Sjevernog mora, a vjetrovi bi mogli doseći brzinu od čak 130 km/h. Uragan će bjesniti i na Alpama, brzinom do 140 km/h