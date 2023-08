Novi prosvjedi rudara u BiH: Stotine došle ispred zgrade Elektroprivrede, pjevali i 'Šehidski rastanak'

Nakon nekoliko sati završen je današnji prosvjed rudara ispred zgrade Elektroprivrede BiH u Sarajevu. Rudari su očekivali kako će im se ispred zgrade obratiti predstavnici Elektroprivrede ili će ih pozvati na razgovore, no to se ipak nije dogodilo, javlja Klix.ba

"Narod je pokazao da je uz rudare. Tražili smo minimum koji nam nudi kolektivni ugovor i sporazum. Izađi Senade Sarajliću, demantiraj me, da nisi kreator sporazuma koji je potpisao Sindikat radnika i direktor RMU Zenica.

Ostat ćemo ujedinjeni bez obzira na cijenu koju moramo platiti. Mi se nećemo predati. Otpor ćemo pružati svakog dana", poručio je tijekom prosvjeda predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Sinan Husić.

Poručili su kako im je plan bio dostojanstveni prosvjed, a kako kažu nakon dolaska u Sarajevo dobili su veliku podršku građana.

Rudari su otpjevali "Šehidski rastanak" što je ujedno označilo i kraj prosvjeda. Inače, riječi pjesme idu ovako:

"Zima nikad proć, nikad sabah doć, samo tekbir čuje se kroz noć. Duga zimska noć, majko moram poć, rodna gruda pradjedova to me zove upomoć. Ako se majko ne vratim, nemoj me zalud čekati, pusti jednu suzu tihu i prouči mi fatihu. Nek me ona isprati. Samo još jednom da mi je ispred dženetske kapije, da na krilima ezana stigne miris ramazana iz naše čaršije..."

