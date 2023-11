OSTAJU BEZ POTPORE? Obećanje - ludom radovanje? Europa Ukrajini nije isporučila ni trećinu granata koje su obećali

Foto: Profimedia

Anonimni visoki dužnosnik EU rekao je u petak Politicu da je do sada Ukrajini isporučeno 300.000 granata, ali to nije ni blizu brojci od milijun obećanih projektila. 'Bit će vrlo teško postići cilj do sredine ožujka. To ne znači da smo odustali od zacrtanog cilja i poslat ćemo još tisuće granata, ali naši kapaciteti nisu dovoljni', priznaju u sjedištu Europske unije