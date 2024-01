Obitelj i vodiči već 3 dana zarobljeni u špilji. Uskoro kreće njihovo izvlačenje? 'Ovo su ekstremni uvjeti'

Akcija spašavanja petero zarobljenih iz Križne jame u Sloveniji trebala bi početi oko 9 sati, javljaju slovenski mediji. Spasioci su tijekom noći dežurali na ulazu u jamu, a jutros će ekipa speleoloških ronilaca ponovo ući u špilju kako bi procijenili visinu vodostaja i mogućnost sigurnog spašavanja tročlane obitelji i dvoje vodiča.

Vodostaj je u nedjelju navečer još uvijek bio visok, no počeo je opadati. Zapovjednik Regionalnog stožera Civilne zaštite Sandi Curk pojasnio je da će akcija krenuti kad budu uvjereni da će mogu evakuirati svih petero zarobljenih i sve spasioce na siguran način.

"Moramo biti svjesni da su ovo ekstremni uvjeti za spašavanje i ronjenje. Temperatura vode je 6 stupnjeva, vidljivost je tri do pet centimetara", naglasio je, prenosi portal 24ur.

Petorka se za sada nalazi u grijanom bivak šatoru na stijeni desetak metara iznad vode. Imaju hranu, toplu odjeću i baklje, a prema posljednjim informacijama speleoronilačkog tima koji se u nedjelju vratio iz špilje, njihovo je stanje stabilno.

Podsjetimo, dok su roditelji i dijete bili u turističkom obilasku špilje, voda ju je potopila, a oni su ostali zatočeni u jami dubokoj više od dva kilometra. Spilja je to u kojoj se može veslati od jezera do jezera, iako u dijelovima morate nositi čamac.

Grupa je stigla do stražnjeg dijela spilje, a kada su se krenuli vraćati poplavljena je. U jami su već tri dana koliko traje i akcija spašavanja u kojoj sudjeluje 50 spasioca, ronioca, vatrogasaca i pripadnika civilne zaštite.

Najveća je uloga na roniocima. Dvije ekipe su se do sada probile do njih i donijele im ono najpotrebnije - toplu odjeću, bivak šator, hranu i piće. U prvom zaronu trebalo im je četiri sata, no išli su bez opreme za spašavanje pa je drugi zaron trajao duže.

Inače, riječ se o spiljskom sustavu dugom preko osam kilometara na području između Loškog i Cerkinškog polja. To je četvrti najveći spiljski ekosustav na svijetu i jedna od najljepših spilja.

Izuzetno je popularna špilja, glasi za jednu od najljepših i najbolje očuvanih, a na posjet se čeka i do godinu dana.

