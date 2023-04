Odmah provjerite svoj mobitel: Obrišite ove aplikacije, mogu biti jako opasne

Iz Trgovine Play i ONE Store najveće korejske trgovine za aplikacije uklonjeno je više od 60 korejskih aplikacija, navodi Komando. Naime, te aplikacije su već preuzete više od 100 milijuna puta.

Radi se o tome da te aplikacije mogu imati zlonamjerni softver Goldson koji je opasan za vaš mobitel. To je otkrio McAffe koji je svojim oktrićima izvijestio Google. Poželjno je da takve aplikacije uklonite sa svog uređaja, a u videu pogledajte jednostavne načine za abrisanje aplikacija s Androida, piše Komando.

Stvar je u tome što nakon što preuzmete navedene aplikacije, prevaranti ih mogu iskoristiti kako bi vidjelu vašu,povijest lokacije, Wi-fi aktivnost, koji Bluetooth uređaji su povezani s vašim telefonom i druge aplikacije koje koristite.

Mogli biste zarađivati novac za prevarante jer te aplikacije komuniciraju sa skrivenim oglasima u pozadini. Tvrtke koje postavljaju ze oglase plaćaju hakerima za klikove koji dolaze s vašeg telefona.

Polovica aplikacija uklonjena iz Trgovine Play

Aplikacije i aktivnosti usporavaju vaš uređaj i troše vaše mobilne podatke i resurse.

Već ih je polovica tih alikacija uklonjena iz Trgovine Play, a druge su ažurirane kako bi se prilagodile Googleovim politikama.

Komando savjetuje da ih, ako ste ih preuzeli, odmah obrišete sa svog uređaja: L.POINT with L.PAY, Swipe Brick Breaker, Money Manager Expense & Budget, TMAP, GOM Player, Megabox, LIVE Score, Real-Time Score, Pikicast, Compass 9: Smart Compass, GOM Audio – Music, Sync lyrics, TV– All About Video, LOTTE WORLD Magicpass,Bounce Brick Breaker, Infinite Slice, SomNote – Beautiful note app, Korea Subway Info : Metroid, GOODTV, UBhind: Mobile Tracker Manager, Snake Ball Lover, Money Manager (Remove Ads), Inssaticon – Cute Emoticons, K, T map for KT, LGU+.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako obrisati aplikaciju

Način na koji možete izbrisati aplikaciju s Androida je da prstom malo dulje držite aplikaciju koju želite obrisati i zatim samo kliknete na opciju Deinstalirajte (Uninstall).

Još jedan način kako možete uklonit iaplikaciju je da odete u postavke na vašem mobitelu i izabere opciju Aplikacija i obavijesti (Apps & Notifications) te na popisu aplikacija pronađete onu koju želite izbrisati i kliknete na deinstalaciju.