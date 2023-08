Sukob između navijačkih skupina grčkog AEK-a i zagrebačkog Dinama, u kojemu je poginuo 29-godišnji Grk, dogodio se u Ateni prije točno tjedan dana.

Svim uhićenim Hrvatima određen je istražni zatvor. Što ih čeka, jučer je u RTL-u Danas kratko pojasnila Olivera Ćirković. U grčkim je zatvorima provela osam godina, a ekskluzivni intervju s Oliverom donosimo u cijelosti.

Bili ste osam godina u grčkim zatvorima, kakvi su uvjeti? Što očekuje hrvatske navijači kada dođu unutra?

"Sve najgore ih očekuje, ali ću sad to malo detaljnije objasniti da ne uplašim odmah javnost. Odmah da raščlanimo, hrvatski navijači nemaju problem zato što su iz Hrvatske ili po nekoj nacionalnoj osnovi, to ne postoji. Svi loši uvjeti koje oni imaju sad u ovom trenutku vrijede za sve zatvorenike ovoga svijeta koji imaju problem u Grčkoj. Bili oni Amerikanci, Afganistanci, Pakistanci ili Englezi, u ovom trenutku imali bi isti takav status kao i hrvatski navijači. To je prva točka koja se treba znati. Druga točka, jako su im teški uvjeti, naročito sad na početku. Oni se sad nalaze u policijskim pritvorima ili najvjerojatnije u policijskom pritvoru koji je najteži policijski pritvor. Nalazi se u Ateni i ako su tamo, očekivano da im je loše. Zdravstvene zaštite nema ne za njih, nego ni za koga. Postoji velika šansa da su od strane policije koja je dosta aljkava i koja je pogriješila puno u sigurnosti ovoga slučaja i nosi veliku odgovornost, da bi prebacili odgovornost sa sebe, oni se na jedan način iživljavaju. Skloni su da budu i pretučeni na početku i to nitko neće primijetiti. Čak da dođu, imala sam slučaj jednog maloljetnika koji je bio sa mnom, da dođe u krvavoj majici ispred tužitelja ili istražnog suca, oni će se praviti da to ne vide.

Tako da taj početak sami, ali to su prvih dan, dva, to je već prošlo. Ta faza je prošla. Došla je druga faza - policijski pritvor, to je najgori mogući. Što je dobro za te mlade ljude, da poslije tog policijskog pritvora ide mnogo bolja stanica, to je zapravo zatvor. Iako nama djeluje strašno, ali onaj koji je prošao kroz to, policijski pritvor je pakao. Nema hrane, nema moguće, barem u moje vrijeme, govorim informacije od prije pet godina, moglo se dnevno unijeti 50 eura. Ako si stranac, ti ne možeš slati svaki dan 50 eura i to mora netko donijeti osobno tamo. Da se zna da je kolovoz najgori mjesec da ti se nešto dogodi u Grčkoj. To znači da u kolovozu nijedan advokat ne radi. Da su oni jedan narod generalno neradan, jesu i da je to najteži mjesec u pravosuđu. Rijetko ima i sudaca i tužitelja. Ako se bira neki najteži period da ti se nešto dogodi, to je mjesec kolovoz. Imaju i tu nesretnu okolnost. U policijskom pritvoru mogu se držati vrlo dugo. To znači nekad sedam, nekad 15 dana, nekad mjesec, da ne kažem i dva, tri mjeseca. Sve to ovisi jer su grčki zatvori prepunjeni i oni sada čekaju mjesto. Osim tog bijesa i bunta koji osjeća cijela grčka nacija jer su oni vrlo temperamentan narod, mogu reći i pozitivno za njih. Kada odemo na odmor da ćemo uživati, ali ako imamo nepriliku u Grčkoj, ne dao ti Bog. Veliki problem."

Roditelji strahuju da će ih razdvojiti, da se neće vratiti živi. Je li to moguće?

"Nije moguće. To kada kažem nema u pritvoru hrane, nema normalne hrane. Dobit će neki kroasan, dobit će neku vodu i preživjet će na početku. U zatvor kada dođu ponovno će hrana biti loša, ali ako roditelji skupe mjesečno oko 200 eura i šalju im, oni će imati sve što je potrebno u kantini kupiti i dodatno. To je već druga faza i tu će im biti lakše. Nikad nitko nije umro koliko god su teški ti uvjeti. Ti mladi ljudi, stariji, tko su već, oni će se naviknuti na te uvjete i naravno da će preživjeti svakim danom, bit će svjesniji i shvaćat će što trebaju raditi."

Ima dosta uhićenih mlađih od 18 do 21 godine. Gdje njih uglavnom šalju?

"Oni idu u maloljetnički zatvor u Volosu. U normalnim zemljama i odmah da kažem, to što je Grčka u Europskoj uniji da se hrvatski narod ničemu ne nada. To nije Europska unija, oni činjenično jesu, ali realno nisu. Kada imaš tako neki problem, jednak je kao problem u Turskoj. Tu Europska unija ništa ne pomaže, tu neka borba za prava samo im može učiniti loše. Ako istina, u srpskim medijima sam pročitala nešto da se hrvatski konzul krije, pa to je normalno. On živi tamo i on zna kakav je to bijes naroda. To je sada i bijes naroda, oni su temperamentni, burno reagiraju, ali to ne znači da će uvijek ostati u takvom stanju. Njihovi suci također kao i svi suci cijeloga svijeta su kukavice i plašljivci koji trpe jedan strašan pritisak sada javnosti i oni će tako i odreagirati. Što je važno reći, nekoliko njih čekaju, koji su uglavnom osumnjičeni, čut će doživotne robije. Doživotna robija, to je najbitnije od svega, nije doživotna do kraja života. Ona je nekada bila u trajanju od 16 godina, onda je smanjeno na 15 godina i to je grčka doživotna robija. Dobiva se na prvom sudu sigurno. Na drugom sudu koji uvijek kasni, a koji nije dobro da se brzo dogodi. Prvi sud će im se dogoditi u roku od 18 mjeseci, najvjerojatnije na 18 mjeseci jer je slučaj velik i uhićeno je mnogo ljudi i namjerno će odugovlačiti da ih što duže drže u neizvjesnosti. Sve ide usporeno. Istraga jako usporeno i aljkavo. I to što nema dokaza da se ne nadaju pretjerano. Na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen bez dokaza, da se zna.

Na drugom sudu postoji velika šansa da kazne padnu. Bitno je da se razbije ta doživotna kazna. Ako se razbije, čak da se dobije i 25 i 30 i 50, 100 godina, uopće nije bitno koliko, ta kazna koja nije doživotna, nego je u brojevima, leži se minimum osam i pol godina. Znači za 25 godina i više od 25 i 100 da se dobije, ležat će se osam i pol godina i mora se imati društveno koristan rad. Svojoj djeci moraju reći čim uđu u zatvore da pišu molbe da dobiju zaposlenja. Zaposlenje će im smanjiti njihove kazne, to je bitno što trebam kazati. I za početak neke stvari jako bitne za roditelje. Advokati, grčki advokati spadaju u kategoriju najvećih prevaranata. Njima u ovom trenutku nijedan, ni najveći grčki advokat kojeg poznajem, koji ima najveće veze u grčkom pravosuđu među tužiteljima, istražnim sucima, koji je najskuplji. Da njega imate, mislim da su šanse da se ne dobije od nekih prvooptuženih doživotna kazna gotovo nemoguće.

Ali što takav advokat znači? U prvom naletu ništa, ali na drugom sudu može puno pomoći. Tako da ne trebaju biti usplahireni, ubrazni. Sve sad ide nekim tempom jako sporim. Oni svojoj djeci ne mogu pomoći trenutno nikako, ni na jedan način osim financijski da ta djeca imaju novac. Što više novca imaju unutra, oni će lakše preživjeti i taj pritvor i zatvor. Da bude jako pažljiv izbor advokata jer imaju puno vremena. Advokat će im trebati na prvom sudu za 18 mjeseci zato se trebaju dobro raspitati. Ako meni ne vjeruju jer moja karijera nije baš blistava, neka se raspitaju. Prije par godina u Bačkoj Palanci se dogodio sličan slučaj - mladi momci iz Srbije otišli su, nisu navijači, i imali su sličan slučaj na otoku i ubijen je američki državljanin. I tu se digla slična frka, ali ne ovog razmjera jer sada je riječ o grčkom državljaninu. Moraju biti oprezni, popričati možda s tim roditeljima, kakva su iskustva tih roditelja i te djece. To će biti namjerodavnije, da čuju normalne ljude kojima se dogodila slična priča, a vrlo su teška iskustva.

Još jedna važna stvar, ako im se umiješaju advokati koji imaju međunarodne licence, koji mogu braniti u Hagu i slično, ako su i hrvatske licence, oni nemaju nikakvu valjanost ni mogućnost pomoći tim mladim ljudima osim što će uzeti novac i pokvariti slučaj. Što to znači? To znači da na atenskom sudu, njima će se suditi u Ateni, grčki suci neće pogledati u tog internacionalnog suca. Jedan nemar vlada. Hrvatskog prevoditelja će teško dobiti. Meni se u mom slučaju događaloda mi sami plaćamo prevoditelja jer nam dovedu Bugarina da prevodi na srpski jezik. To je nemoguće, kako to sve izgleda na grčkim sudovima, to samo treba pričati čovjek koji je preživio, a ja to jesam. Internacionalni advokati zbog kojih će se morati cijelo djelo prevoditi na engleski jezik, samo mogu usporiti proces. Oni moraju djelovati s grčkima dvokatom u kooperaciji i sve to podiže troškove deset puta, a ne pomaže njihovom djetetu nimalo. Čak će i grčki suci imati veći otpor prema takvim sucima nego prema njihovom poznatom licu, grčkom advokatu koji je poštovan."

Kakvo je grčko pravosuđe? Očekuju se DNA analize. Čini se sve predugo traje.

"Ne da nije predugo, nego ovo je tek početak. Mogu reći i tim mladim ljudima koji su nastradali i tim roditeljima da se naoružaju strpljenjem. Ovo nije ni počelo. Trajat će do beskonačnosti. Kasnit će sve i ništa se neće događati tako brzo. Nemam nikakvo povjerenje u istragu grčke policije. I ne znam što bih rekla da ne mračim, želim im da sve bude ispravno. Strašno i ovako pričam ne zato što se zalažem za zaštitu ljudi koji su ubil nekog isto mladog čovjeka i uništili živote tko zna koliko njegovih bliskih ljudi. Jako sam protivnik tih navijačkih grupa i smatram da roditelji čija su djeca u navijačkim grupama da su već u problemu, da trebaju dobro razmisliti što je s njihovom djecom da se ona nalaze u predvorju kriminala. Ali pošto sam čovjek koji je preživio sve ovo što je preživio, gledam šire tu sliku. Ne gledam je samo ubijen je jedan mladi život hajmo kazniti sve i odsjeći im glave, gledam to i kroz svoje ljude s kojima sam boravila u zatvoru, mlade i maloljetne.

Uništavaju se i ti životi. Od tih oko 100 ljudi koliko ih je uhićeno, jedan je izvršio taj ubod nožem i jedan je pogodio arteriju. Svi ostali jesu pomagači, krivi su manje ili više, ali među tih sto ljudi postoji minimalno 50 nevinih. Otići nevin u zatvor je najveći grijeh ovoga svijeta koji postoji. Sam odlazak u zatvor i zatvor kao ustanova nikada ne pomaže nikakvoj resocijalizaciji, on uništava te mlade živote, njihove psihe, susreću ljude s margine od kojih ništa dobro neće čuti. Tako da iz tih razloga dajem ove savjete jer vjerujem da među tim mladim ljudima ima i naivnih, ima i onih koji su trenutno reagirali, koji su možda bili pod utjecajem alkohola, droge. Čitav život je ispred njih, a oni su ga već zakomplicirali i to jako i nije samo njihova odgovornost. Odgovornost je i roditelja ogromna, odgovornost je društva. Ne može jedan maloljetnik snositi svu odgovornost. Time ih ne aboliram, ali moram kazati i zašto danas ovo sve govorim vrlo emotivno - zato što znam što ih čeka."

