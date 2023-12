Oluja poharala sjevernu i srednju Europu: Jak vjetar, poplave i srušena stabla, ima i žrtava

Jedna je osoba poginula kada je stablo palo na automobil u oluji koja je pogodila pokrajinu Schleswig-Holstein na krajnjem sjeveru Njemačke, što je prva žrtva prve velike oluje ove jeseni u toj zemlji. Nesreća se dogodila u petak poslijepodne na otoku Fehmarn u Baltičkom moru, rekao je glasnogovornik policije. Snažna istočna oluja u petak je u Schleswig-Holsteinu lomila grane te poplavila plaže i obale. Željeznički i automobilski promet bio je otežan na mnogim mjestima. U gradu Flensburgu voda je dosegla razinu veću od dva metra iznad normale, prema podacima ministarstva okoliša Schleswig-Holsteina. Za Flensburg je ovo najviši vodostaj u više od 100 godina. Tijekom noći očekuje se ponovno smirivanje vremena i povlačenje poplavnih voda.

Problemi i u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj

Olujni val u Baltičkom moru prouzročio je u petak evakuacije i nestanak struje u južnim i istočnim danskim obalnim područjima.

Danska policija pozvala je stanovnike i turiste putem platforme društvenih medija X, ranije poznate kao Twitter, da napuste područje oko plaže Sandersvig. Prema navodima policije, popustio je nasip u naselju vikendica u blizini Hadersleva u jugoistočnom Jutlandu. Na otoku Møn u jugoistočnoj Danskoj, stanovnicima ljetovališta rečeno je da napuste svoje kuće do petka navečer. Nadležna općina je na svojoj internetskoj stranici objavila da očekuje poplave u regiji. Oko 200 danskih kuća bilo je bez struje u petak poslijepodne, a prema izvješću TV2, dobavljač električne energije N1 rekao je da su pogođeni svi ljetnikovci u Aabenraau, nedaleko od njemačko-danske granice. Danski zračni i trajektni promet u petak je bio strogo ograničen. Poslijepodne je zračna luka Kopenhagen objavila da je do sada zbog jakog vjetra otkazano 88 letova. Prema priopćenju, moglo bi biti daljnjih otkazivanja letova i dužih kašnjenja u večernjim satima. Trajektni promet između Njemačke i Danske također je u prekidu od četvrtka navečer. Očekuje se da će se u subotu nastaviti redoviti raspored. Pogođene su i susjedne zemlje Švedska i Norveška. Na jugu Švedske zatvoreno je nekoliko željezničkih linija i došlo je do poplava, javlja novinska agencija TT. Norveški meteorološki zavod upozorio je na oluje i jake udare vjetra na jugu i jugozapadu zemlje, a nekoliko letova i trajektnih veza je otkazano.

U Austriji jedna žrtva

U austrijskoj pokrajini Tirolu čovjeka je usmrtilo stablo koje je palo za vrijeme oluje. Prema policiji, 86-godišnji muškarac izašao je iz svog automobila u Landecku u petak jer je stablo bilo na kolniku. U tom trenutku su se srušila još dva stabla od kojih je jedno palo na muškarca, rekli su. U Tirolu su u petak izmjereni udari vjetra od gotovo 200 kilometara na sat. Topla oluja Foehn s juga rušila je drveće i čupala krovove. Željeznička pruga preko prijevoja Brenner ujutro je bila zatvorena zbog drveća koje je palo na prugu. Štete od nevremena bilo je i u drugim pokrajinama.

