PREKINUTO DJETINJSTVO Omran (13) o brutalnosti rata: 'Ljudi spavaju na ulicama. Djeca se igraju dok padaju bombe, nije pošteno'

Nakon samo godinu dana otkako se iz Velike Britanije vratio u rodnu Gazu, za 13-godišnjeg Omrana Abu Assija već je nastupila ratna zbilja. Bježeći od baraža izraelskih zračnih napada i projektila, dječak koji ima britansku putovnicu i njegova obitelj nedavno su stigli u grad Khan Younis na jugu Gaze, zajedno sa stotinama tisuća drugih evakuiranih osoba. 'Djeca se igraju u parku, dok padaju bombe... Nije sigurno, nije pošteno. Žao mi je zbog djece. Nisu djeca kriva što se ovaj rat dogodio. Nije ničija krivnja... to se ne bi trebalo događati,' rekao je Abu Assi za Reuters, na svom materinjem engleskom, s igrališta sa svojom braćom i sestrama i roditeljima u blizini. Dječak je rekao da je preseljenje bilo 'stresno za sve', te se nadao da će se granice grada Rafe u južnom dijelu Gaze otvoriti, što će njemu i njegovoj obitelji omogućiti sigurnu evakuaciju u Egipat. 'Kuće su uništene, ima ljudi koji spavaju na ulicama, možete vidjeti ruševine gotovo posvuda. To je užasno. Ima vatre, dima, gdje god pogledate. Pijeska ima posvuda. To je kao ratna zona. To je ratna zona', rekao je 13-godišnji Abu Assi, čiji su roditelji Reutersu dopustili da razgovara s njim jer je maloljetan. Izrael je pozvao iscrpljene stanovnike Gaze da se evakuiraju na jug, što su stotine tisuća već učinile u opkoljenoj enklavi u kojoj živi više od 2 milijuna ljudi. Hamas, koji upravlja Gazom, rekao je ljudima da ignoriraju poruku Izraela. Unutar uskih i prenapučenih ulica Gaze uvjeti se pogoršavaju kako raste broj smrtnih slučajeva u izraelskim zračnim napadima. Tijela se pohranjuju u kamione za zamrzavanje sladoleda jer se njihovo premještanje u bolnice smatra prerizičnim, a groblja su puna. 'Ako se Rafah ne otvori, mogli bismo biti u ozbiljnoj nevolji. Ne znam što da radim. Bio sam u ovom ratu, ne znam, pet, šest dana. Izgubio sam pojam o tjednima. Stvarno je bilo tako stresno,' rekao je. Izrael provodi najintenzivnije bombardiranje koje je Gaza ikada vidjela kao odgovor na ubojstvo 1.300 ljudi kada su Hamasovi borci divljali po izraelskim gradovima 7. listopada. Vlasti u Gazi su rekle da je najmanje 2.670 ljudi dosad ubijeno u izraelskim osvetničkim udarima, četvrtina njih djeca, a gotovo 10.000 ranjenika. Još 1.000 ljudi je nestalo i vjeruje se da su ispod ruševina.