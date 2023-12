One su 'časne' koje puše marihuanu, tajno se okupljaju, a štuju sve i svašta. Upoznajte Sisters of the Valley

Svaki izlazak punog mjeseca dobar je razlog za okupljanje žena u redovničkim odorama oko vatre. Dio je to male tradicije koja je 'na snazi' od 2014. godine na periferiji sela u središnjem Meksiku.

Takozvane Sisters of the Valley, u to se vrijeme okupe kraj vatre, pa se čiste spaljenom kaduljom i zahvaljuju na životinjama, biljkama i mjesecu. Običaj je i udahnuti dim džointa pa ga otpuhnuti u plamen, prenosi Reuters.

Iako nose redovničke odore, one to nisu niti se formalno povezuju s nekom religijom. Sisters of the Valley međunarodna je grupa koja se obvezala širiti evanđelje o ljekovitim moćima kanabisa. U njihovoj su zajednici neudane žene, posvećene duhovnosti, učenosti i milosrđu, ali nemaju formalne zavjete.

Poduzetne su, pa su pokrenule i prodaju proizvoda od marihuane, ali s CBD-om. Tako su prošle godine uspjele zaraditi više od 500 tisuća dolara, a svemu je potpomogla legalizacija rekreacijske marihuane u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iza svega stoji osnivačica pod 'kodnim' imenom 'sestra Cammila', koja je odrasla u vjerskoj obitelji i napustila dom sa 16, djelomično zbog strogih pravila njene majke, a odnos je dodatno uzburkalo osnivanje ove grupe, iako je, nakon mnogih rasprava, njena majka ključna za rad grupe.

One često objavljuju fotografije na društvenim mrežama. Duboko ukorijenjenom kršćanstvu u Meksiku ove 'lažne' redovnice predstavljaju čin pobude. S pratiteljima dijele sadržaj kojim pokazuju kako održavaju usjeve kanabisa, educiraju pratitelje i posjećuju događaje vezane uz kanabis.

'Redovnica' je pet, a u obraćanju pratiteljima ipak ne govore gdje se nalaze. Sav posao odrađuju u jednom lažnom dućanu. Boje se da bi im policija, vlast ili lokalni gangsteri mogli prijetiti ili ih iznuđivati, pa čuvaju lokaciju u tajnosti, posebno zbog toga što je kanabis u Meksiku u sivoj zoni kada je riječ o legalnosti. Još se uvijek velik dio proizvodnje povezuje s kriminalom.

Svežnjevi marihuane koje se suše u pukotinama, vise s užeta za pranje rublja ili su skriveni u peći. Skromni usjevi posađeni su u stare kante s bojom. Sadi ih kemičarka i istraživačica marihuane Alehli Paz.

Starije žene iz zajednice podržavaju ovu inicijativu, pa kada biljke narastu, pokazuju uzgajivačicama privatne vrtove da ih tamo presele.

Sisters of the Valley zalažu se za legalizaciju marihuane, pa održavaju i radionice o koristima marihuane. Tvrde da je, kažu, neuspješna borba protiv droge u Latinskoj Americi dovela do raširenog nasilja i masovnog zatvaranja.

