Ostavio napojnicu od 500 eura, a onda ga konobar naganjao do parkirališta: 'To nije dovoljno!'

Talijan je ogorčen napustio jedan restoran u Saint Tropezu na jugoistoku Francuske, nakon što ga je konobar napao jer je ovaj ostavio "premalu" napojnicu.

Kako piše Daily Mail, talijanski bogataš ostavio napojnicu od 500 eura, ali to nije bilo ni blizu 20 posto od ukupnog iznosa računa u restoranu.

Konobar je navodno gosta čak naganjao do parkirališta u glamuroznom ljetovalištu te mu prigovorio i tražio napojnicu oko 1000 eura da se barem približi tom postotku.

"Mislio je da je ispao velikodušan jer je ostavio 500 eura napojnice, a umjesto toga je ukoren. Konobar mu je rekao da to nije dovoljno i da bi se ipak mogao malo potruditi i doći do 1000 eura jer bi to bilo blizu 20 posto ukupnog iznosa njegova računa", rekao je prijatelj užasnutog Talijana.

Talijan je bio toliko uvrijeđen zbog ovog incidenta da je navodno rekao svom prijatelju Francuzu da više nikada ne želi kročiti u Saint-Tropez.

No, ovo nije jedini takav slučaj koji je rasplamsao raspravu o napojnicama.

Turisti su ispričali kako neki restorani u obalnom gradu zahtijevaju minimalnu potrošnju od 1500 eura, dok se u drugim dijelovima Francuske rivijere očekuje da će kupci potrošiti najmanje 10.000 eura.

Također, konobari pamte svoje mušterije. Pamte one koji nisu ostavili napojnice pa im odbijaju rezervirati stol.

Gradonačelnik Saint-Tropeza, Sylvie Siri, kazao je kako je sazvao vlasnike lokalnih restorana na sastanak na kraju ljetne sezone kako bi radili na njihovom odnosu prema mušterijama.

