Otac monstruma iz Gradačca od šoka samo pije tablete i gleda u plafon: 'Mora da mu je mozak izgorio'

O strašnom ubojstvu koje je u petak u Gradačcu počinio fitness trener Nermin Sulejmanović, oglasio se i njegov otac Fikret.

Ogorčeni otac za srpske je medije već opisao koliko je zgrožen cijelim događajem, a odbio je i preuzeti sinovo tijelo.

"Ne znam što ga je dovelo do ovoga da ovako pogriješi. Mora da mu je mozak izgorio. Kao dijete s pet, šest godina je bio normalan, poslije toga nije. On je takav van mene, to se nije hranilo sa mnom, odrastao je dalje od mene. Majka mu je umrla prije nekoliko godina, živjela je s njim", kaže Nerminov otac Fikret, prenosi Kurir.rs.

Podsjećamo, Nermin Sulejmanović svoju je partnericu Nizanu Hećimović ubio vatrenim oružjem, te potom ubio i ranio više ljudi. Ubojstvo je prenosio uživo na Instagramu, a potom izvršio samoubojstvo.

"MUP ga je nabolje poznavao, samo da su ga na vrijeme zatvorili, da su Nizamu sklonili, da su nešto napravili u tom slučaju, ali vidjeli ste da se nitko nije bavio time, pa smo dočekali da on eksplodira i da napravi to što je napravio", rekao je Nerminov otac Fikret.

Otac Fikret kaže da je upoznao Nizanu i svog osmomjesečnog unuka, nakon čega je mislio da se njegov sin skrasio.

"Dobio je dijete, mislio sam da će biti bolje, da se popravio, da će biti sve bolji i bolji zbog bebice. Međutim, ostao je isti", ističe otac koji se nadao da će se Nermin popraviti.

Utučeni otac, kaže, samo pije tablete i gleda u plafon. Samo bi sve htio prespavati.

O Nerminu koji je oteo svoju partnericu i bebu, pa ubojstvo prenosio uživo na Instagramu, otac ističe da o tome više ne zna što reći. Nakon strašnog ubojstva partnerice, Nermin Sulejmanović je u ubio brata i oca svoje bivše djevojke, a na kraju je presudio i sam sebi.

POGLEDAJTE VIDEO: Monstrum u BIH ubio tri osobe i sve prenosio uživo! Ubio se pred policijom!