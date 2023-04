Otkriveno tko je objavio tajne obavještajne papire SAD-a. Uhićen u vlastitom domu

Pozivajući se na informacije koje su doznali kroz intervjue i pregledane dokumente New York Times objavio je kako je vođa male online gaming chat grupe u kojoj je tijekom proteklih nekoliko mjeseci procurilo mnoštvo povjerljivih američkih obavještajnih dokumenata, 21-godišnji član obavještajnog krila Zračne nacionalne garde Massachussetsa. Kasnije danas objavljeno je i da je uhićen.

Jack Teixeira vodio je privatnu grupu gdje se okupljalo 20-30 ljudi, uglavnom mladića i tinejdžera, koje zanimaju oružje, rasistički memovi i video igre. Dvojica američkih dužnosnika potvrdili su da istražitelji planiraju razgovarati s Teixeirom o curenju vladinih dokumenata u toj grupi.

Danima se traga za osobom koja je objavila povjerljive dokumente na internetu, no nisu identificirali Teixeiru ili bilo koga drugog kao osumnjičenika. FBI za sada nije ništa komentirao.

Novinari New York Timesa su razgovarali s četiri člana te chat grupe naziva ‘Thug Shaker Central‘, od kojih je jedan rekao da poznaje osobu koja je objavljivala tajne dokumente tijekom najmanje tri godine. Opisali su ga kao starijeg od većine u grupi i kao vođu, a jedan od članova grupe je rekao da je taj vođa preko svog posla imao pristup dokumentima obavještajnih službi.

Nisu ga identificirali imenom, no trag digitalnih dokaza koje je prikupio The Times vodi do Teixeire. Times je uspio povezati Teixeiru s drugim članovima chat grupe putem njegovog profila za online gaming. Detalji interijera njegove kuće objavljeni na društvenim mrežama na obiteljskim fotografijama također odgovaraju detaljima na marginama nekih fotografija procurjelih tajnih dokumenata.

Američki predsjednik Joe Biden kazao je kako se približavaju pronalasku odgovora o curenju informacija.

"U tijeku je opsežna istraga s obavještajnom zajednicom i Ministarstvom pravosuđa, a oni se približavaju otkriću", rekao je.

Majka Teixeire, Dawn, potvrdila je da je njezin sin bio pripadnik Zračne nacionalne garde i rekla je da je nedavno radio u bazi na Cape Codu. U posljednjih je nekoliko dana promijenio i broj telefona.

Kasnije se netko tko izgleda poput njega dovezao u crvenom kamionetu, a kad su se novinari Timesa približili kući, kamionet je bio parkiran na prilazu. Majka i muškarac koji se dovezao stajali su vani na prilazu. Na pitanje je li Teixeira tamo i hoće li razgovarati s novinarima, rekao je da, kako sada stvari stoje, mora pronaći odvjetnika.