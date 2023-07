Ovo je maksimalna mirovina u Njemačkoj. Veća je od plaće mnogih Hrvata

Za 2021. godinu prosječna mirovina nakon 40 godina rada u Njemačkoj iznosila je 1370 eura. Oni koji imaju takav prihod sigurno ne misle da primaju bogatstvo, a povećanje mirovina u srpnju 2023. nije mnogo toga promijenilo. No koliko iznosi maksimalna mirovina u Njemačkoj i zašto se oni koji je primaju ne smatraju bogatima, piše Fenix magazin.

U nekim saveznim pokrajinama mirovine su porasle 4,39 posto, a u nekima 5,86 posto. U većini slučajeva pak veliki skokovi u mirovinama nisu mogući. Kako piše Fenix Magazin, prema podacima Njemačkog zavoda za statistiku, stopa inflacije samo u svibnju 2023. iznosila je 6,1 posto. Ali s kakvim se primanjima netko u Njemačkoj smatra bogatim?

Postoji mjerilo za dohodak s kojim se netko može smatrati bogatim u toj državi. Da biste to postigli, morate dosegnuti prag od preko 200 posto srednjeg dohotka. Prema šestom izvješću o siromaštvu i bogatstvu iz 2021., to iznosi 'ovisno o izvoru podataka – od nešto manje od 3600 eura do nešto manje od 3900 eura'.

Ostvariti takvu vrijednost uz zakonsku mirovinu ne samo da je potpuno iluzorno, već jednostavno nije moguće. Visina mirovine izračunava se prema tome koliko je zaposlenik prikupio mirovinskih bodova tijekom radnog vijeka. Točno jednom bodu može se veseliti onaj tko trenutno zarađuje 43.142 eura bruto godišnje.

Ako zaradite više, dobit ćete više – a ako zaradite manje, dobivate manje bodova. Osim toga, postoji maksimalni iznos koji možete uplatiti u zakonsko mirovinsko osiguranje – tzv. limit za utvrđivanje doprinosa. Taj maksimalan iznos, prema tvrdnjama Njemačkog mirovinskog osiguranja, u siječnju 2023. porastao je na 7100 do 7300 eura mjesečno.

Ovisno u saveznoj pokrajini, to odgovara godišnjem bruto prihodu od 85.200 do 87.600 eura. Za dohodak iznad toga ne moraju se plaćati nikakvi doprinosi.

Što to konkretno znači za visinu mirovine? S godišnjim bruto dohotkom koji je jednak gornjoj granici doprinosa, možete ostvariti oko 2,03 boda zarade godišnje. Nakon 45 godina doprinosa, to bi rezultiralo s oko 91 bodom zarade. Za jedan bod trenutno dobivate ekvivalent od 36,02 eura za zapadnu Njemačku i 35,52 eura za istočnu Njemačku.

Nakon povećanja, vrijednost mirovine iznosi jedinstvenih 37,60 eura, navode njemački mediji. Ako sadašnju vrijednost mirovine za zapadnu Njemačku pomnožite s 90 zarađenih bodova, dobit ćete maksimalnu bruto mirovinu od 3240 eura.

Međutim, prema izračunu Njemačkog mirovinskog osiguranja, ni ta se vrijednost ne može postići. Sukladno tome, zaposlenik koji je 45 godina uplaćivao maksimalne doprinose u mirovinski fond u zapadnoj Njemačkoj između 1977. i 2021. primit će maksimalnu mirovinu od 3141,82 eura.

U usporedbi s dijelom stanovništva koje još uvijek radi, ni maksimalna mirovina u Njemačkoj nije dovoljna da bi se netko smatrao bogatim. Naravno, stvari izgledaju drugačije ako se zakonski propisana maksimalna mirovina usporedi s prosječnim prihodima. Prema Institutu njemačkog gospodarstva (IW) Köln, radi se o granici od 1945 eura.

Ako ste umirovljenik, živite sami i imate mjesečni prihod kućanstva veći od 1945 eura, već spadate u bogatiju polovicu ove skupine stanovništva.

