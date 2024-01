U bavarskom vrtiću u Ebelsbachu za dlaku je izbjegnuta tragedija zbog curenja plina u podrumu zgrade zahvaljujući reakciji učiteljica.

Prema pisanu Fenix Magazina, u vrtiću je u utorak bilo 66 djece i 15 djelatnika kada su učiteljice primijetile da nešto nije u redu. Otišle su u podrum pa osjetile vrtoglavicu i mučninu nakon čega su pozvali vatrogasce.

Uključio se alarm za ugljični monoksid, a izmjerene razine mogle su uzrokovati ozbiljne ili čak smrtonosne ozljede, priopćili su vatrogasci. Djeca su brzo izvedena iz zgrade te su premještena u dvoranu u susjednoj osnovnoj školi, a zaposlenici su otvorili prozore i vrata.

"Unatoč panici, velika većina djevojčica i dječaka bila je dobro raspoložena, a samo ih je nekoliko bilo u strahu", piše bavarski Crveni križ.

Liječnik je pregledao djecu i djelatnike. Kod dvoje polaznika vrtića od sedam godina utvrđena je povišena razina ugljičnog monoksida kao i kod četvero njegovatelja koji će biti prevezeni u bolnicu kako bi im se pratilo stanje i vitalni znakovi.

Inače, smrtonosna koncentracija plina može uzrokovati smrti za samo 25 minuta. Tipične koncentracije u atmosferi su 0,1 ppm (parts per milion). Prilikom vrijednosti od 200 ppm, udisanje kroz pet do deset minuta uzrokuje glavobolju, vrtoglavicu i mučninu, a smrt može nastupiti ako je osoba ovoj koncentraciji izložena 25 do 30 minuta. A kod vrijednosti od 800 ppm i više, smrt može nastupiti unutar jedne do tri minute.

Kada su vatrogasci stigli u vrtić, razina ovog plina bila je u vrijednosti od 200 ppm u prizemlju, a u podrumu 1300 ppm.

Vatrogasci su pohvalili reakciju i postupanje djelatnika vrtića, a istražuje se kako je došlo do curenja plina.

